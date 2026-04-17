کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۱ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر جمعه بیست و هشتم فروردین با میانگین ۶۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۲، رهنان ۷۲، زینبیه ۵۵، بولوار کاوه ۶۵، کردآباد ۵۹، میرزا طاهر ۶۰ و ولدان ۵۲ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۳۹، دانشگاه صنعتی ۳۴ و فیض ۳۷ AQI پاک را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان در ایستگاه سپاهانشهر با عدد ۱۱۴ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
امروز تمامی ایستگاههای پایش هوا تحت کنترل سازمان محیطزیست، از مدار خارج است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما