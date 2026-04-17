خدمات گذرنامه اتباع خارجی در کرمانشاه توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ فرزاد آزادی از راه‌اندازی و ارائه خدمات ویژه به اتباع خارجی در برخی دفاتر پلیس+۱۰ در سطح استان خبر داد.

آزادی اظهار کرد: در حال حاضر خدمات مرتبط با گذرنامه، امور ترانزیتی و رسیدگی به درخواست‌های اتباع خارجی بدون وقفه در دفاتر پلیس+۱۰ به مراجعان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس گذرنامه به منظور بررسی و رفع نواقص پرونده‌ها و پاسخگویی به مراجعان، در دفاتر پلیس+۱۰ مستقر در چهارراه اجاق و محله نوبهار حضور دارند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه افزود: خدمات مربوط به امور ترانزیتی نیز با حضور کارشناسان مربوطه در دفتر پلیس+۱۰ واقع در میدان آزادی انجام می‌گیرد.

آزادی همچنین از راه‌اندازی خدمات خروج، مراجعت و تمدید پروانه اقامت اتباع خارجی در دفتر پلیس+۱۰ واقع در بلوار طاق‌بستان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل در ارائه خدمات به این گروه از مراجعان صورت گرفته است.

وی در پایان با اشاره به فعالیت مستمر خدمات گذرنامه‌ای در مرزهای استان خاطرنشان کرد: خدمات مرتبط در مرزهای پرویزخان، خسروی و شوشمی نیز به صورت فعال در حال ارائه است.