سرهنگ فرزاد آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کلیه خدمات مربوط به گذرنامه و ترانزیت در دفاتر پلیس +۱۰ سطح استان بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای به عموم شهروندان ارائه می‌شود و روند خدمت‌رسانی به صورت مستمر در جریان است.

وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای تسریع در روند کاری مراجعان افزود: به منظور تسهیل در امور شهروندان، کارشناسان پلیس گذرنامه جهت رفع نواقص احتمالی پرونده‌های گذرنامه و همچنین پاسخگویی دقیق به مراجعین، در دفتر پلیس +۱۰ واقع در چهارراه اجاق کرمانشاه مستقر شده‌اند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه در پایان با اشاره به وضعیت تردد و اقامت اتباع غیرایرانی تصریح کرد: در حال حاضر خدمات مربوط به خروج و مراجعت اتباع خارجه در مرزهای سه‌گانه خسروی، پرویزخان و شوشمی به صورت روان در حال انجام است و روند تمدید اقامت اتباع خارجه نیز طی روزهای آینده در دستور کار قرار گرفته و انجام خواهد شد.