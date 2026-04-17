محققیان: دشمن در رویارویی با جبهه مقاومت با شکست روبه رو شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محققیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پردیسان با اشاره به بیانات امیرمؤمنان(ع) درباره جایگاه جهاد گفت: جهاد در نگاه امام علی(ع) دری از درهای بهشت است که برای بندگان ویژه خدا گشوده می‌شود.

امام جمعه پردیسان با بیان اینکه معنای دقیق جهاد، مقابله با دشمنان خدا تحت پرچم ولی خداست، افزود: مجاهدت در راه خدا برای مؤمنان از شیرین‌ترین عبادت‌هاست و پوششی ایمن‌کننده برای آنان به شمار می‌آید.

وی با اشاره به شرایط تحولات معاصر اظهار کرد: جنگ در دوران کنونی میان صاحبان فکر و ایده و کسانی است که اتکای اصلی‌شان بر تکنولوژی و صنعت است.

حجت الاسلام محققیان بیان کرد: طرف مقابل نیز درک کرده است که تنها نیرویی توان رویارویی با آنان را دارد که از حقیقت و حقانیت برخوردار باشد.

امام جمعه پردیسان افزود: نگاه حق‌طلبانه رهبران شهید و اتکای ملت به قرآن، عامل اصلی پیروزی‌ها بوده است.

خطیب جمعه پردیسان ایمان را رکن استقامت مردم دانست و تأکید کرد: ایمان در منطق قرآن بدون عمل و تعهد معنا ندارد و این‌که مردم از پایان یافتن حضور در میدان نبرد ناخشنود می‌شوند، نشانه ایمان است، در حالی که نگاه دنیاگرایانه همواره از مرگ و جنگ گریزان است.

حجت الاسلام محققیان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی و روشنگری از سوی سخنرانان، طلاب و پژوهشگران گفت: اتحاد مردم نباید آسیب ببیند، زیرا جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و ملتی که اراده قوی‌تری داشته باشد پیروز خواهد بود.

استاد حوزه علمیه قم ابراز کرد: حضور مردم، انتخاب رهبری، همراهی نیروهای مسلح، رخدادهای میدانی و صبر و حرکت عمومی را «نشانه‌هایی از امداد الهی» توصیف کرد.

وی در ادامه به وضعیت کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: مردم ایران همواره نسبت به لبنان، غزه و یمن دغدغه‌مند بوده‌اند، زیرا امت اسلامی مجموعه‌ای واحد است و حمایت از مظلومان جنبه معامله‌گرایانه ندارد.

حجت الاسلام محققیان با اشاره به تحولات اخیر لبنان اظهار کرد: بر اساس رهنمودهای امام و پیگیری‌های مردم، موضع کشور در حمایت از لبنان ثابت بود و رژیم صهیونیستی در این رویارویی با شکست دیگری روبه‌رو شد.

امام جمعه پردیسان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات اشاره کرد و گفت: در مواجهه با دشمنان، تضمین قطعی نسبت به تعهدات وجود ندارد و تکیه اصلی بر توان موشکی، اقتدار موجود در منطقه و ایمان مردم است.

امام‌جمعه پردیسان با استناد به عبارت «و إن عدتم عدنا» گفت: اگر دشمن به اقدامات پیشین بازگردد، پاسخ نیز متناسب خواهد بود.

حجت الاسلام محققیان با اشاره به برخی تحرکات میدانی در روزهای اخیر گفت: به‌رغم توقف جنگ، برخی خطوط هوایی به‌صورت مستمر به تامین نیرو و تجهیزات برای طرف مقابل پرداخته‌اند، ولی این اقدامات نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت چراکه منطق مقاومت و پایداری ملت ایران بر پایه وفاداری به خون شهدا و پیگیری آرمان‌ها ادامه خواهد یافت.