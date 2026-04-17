تداوم پایداری شبکه برق در شمال و غرب فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم آزادی با تأکید بر اینکه پایداری شبکه برق در شرایط حساس کنونی اولویت اصلی مجموعه است، اظهار داشت: همکاران ما در این امور با وجود محدودیت‌ها، به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع نواقص و اجرای عملیات بهینه‌سازی هستند تا تأمین انرژی مشترکان بدون خلل ادامه یابد.

وی با اشاره به حوادث روزهای اخیر، از مهار یک بحران در یکی از ایستگاه‌های شرق شیراز خبر داد و گفت: در پی آسیب‌دیدگی یکی از خطوط شرق شیراز، هادی و سیم گارد دچار سقوط شد. با حضور به‌موقع تیم‌های عملیاتی، عملیات اصلاح و رفع عیب در کوتاه‌ترین زمان در دستور کار قرار گرفت و پس از برق‌دار شدن خط، تعویض کامل هادی نیز انجام شد.

مدیر امور انتقال شمال و غرب شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر همچنین به عملیات اصلاحی در مناطق صعب‌العبور اشاره کرد و افزود: رفع عیوب خطوط شمال و غرب شیراز از دیگر اقدامات مهم روزهای اخیر بود که با تلاش و تخصص نیروهای عملیاتی به انجام رسید و موجب تقویت پایداری این شریان حیاتی شد.

آزادی اجرای یک پروژه مهم در سعادت‌شهر را از اقدامات شاخص اخیر برشمرد و افزود: در راستای بهبود پایداری شبکه و ارتقای تجهیزات، عملیات تعویض کلید ۶۶ کیلوولت در پست سعادت‌شهر در یک برنامه فشرده و طی سه روز انجام شد که نقش مؤثری در جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته دارد.

وی همچنین به رفع نشتی روغن در یکی از مهم‌ترین پست‌های فوق‌توزیع منطقه اشاره کرد و گفت: ترانسفورماتورها قلب شبکه‌های انتقال هستند و رفع نشتی روغن و اصلاح رادیاتور یکی از ترانس‌های قدرت، عملیاتی حساس و ضروری بود که با دقت و مهارت تیم فنی انجام شد تا از بروز آسیب‌های ثانویه جلوگیری شود.

مدیر امور انتقال شمال و غرب در پایان با قدردانی از همه نیروهای عملیاتی و پشتیبانی، تحقق این موفقیت‌ها را نتیجه کار تیمی و هماهنگی سازمانی دانست و اظهار داشت: پشتیبانی مدیریت ارشد شرکت و پیگیری‌های معاونت بهره‌برداری نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار داشته است. تلاش ما ادامه این مسیر و تأمین پایدارترین شبکه برق برای هم‌وطنان عزیز خواهد بود.