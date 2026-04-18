به گزارش خبرنگار مهر، مدیران ارشد صنعت برق کشور در آیینی با هدف تجلیل از تلاش‌های دکل‌بانان و سیمبانان شبکه‌های انتقال و توزیع برق منطقه‌ای تهران اعلام کردند که در پی بروز حوادث و آسیب به زیرساخت‌های برق، جریان برق حدود ۴۰ درصد از مشترکان کرج در کمتر از ۳ ساعت برقرار شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان با واکنش سریع نیروهای عملیاتی و اجرای سناریوهای از پیش طراحی‌شده برای پایداری شبکه انجام گرفت.

آیین تجلیل از تلاش‌های دکل‌بانان شبکه‌های انتقال و توزیع برق منطقه‌ای تهران (استان‌های تهران، قم و البرز) به مناسبت روز جهانی سیمبان و یادمان شهید سعید جلالی، روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ در محل شرکت برق منطقه‌ای تهران برگزار شد. در این مراسم مدیران و مسئولان صنعت برق با اشاره به شرایط دشوار فعالیت نیروهای عملیاتی، از نقش کلیدی آنان در جلوگیری از خاموشی‌های گسترده و حفظ پایداری شبکه برق کشور تقدیر کردند.

محمدحسن بختیاری، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر)، در این مراسم با اشاره به شرایط خاص عملیات تعمیر و نگهداری شبکه در مواقع بحران گفت: اکثر نقاطی که دچار آسیب شده بودند در پادگان‌ها و مراکز نظامی قرار داشتند و با وجود تخلیه برخی از این مناطق توسط نیروهای نظامی و وجود خطرات احتمالی، نیروهای مجرب صنعت برق برای انجام تعمیرات وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه مأموریت اصلی نیروهای عملیاتی صنعت برق روشن ماندن چراغ خانه‌های مردم است، افزود: شعار ما روشن ماندن همیشگی لامپ‌ها برای مردم ایران است و در این مسیر، خط قرمز ما حفظ پایداری شبکه برق است. با وجود برخورداری از نیروی انسانی توانمند و متخصص، در چنین شرایطی کمبود تجهیزات و دستگاه‌ها کاملاً محسوس است.

در ادامه این مراسم، مهدی مقیم‌زاده، سرپرست معاونت انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر بر اهمیت استمرار برق‌رسانی در شرایط بحران تأکید کرد و گفت: برقراری جریان برق یکی از مهم‌ترین عوامل در حفظ امنیت روانی جامعه است و این مهم با فداکاری و تلاش شبانه‌روزی نیروهای فعال در بخش‌های انتقال، توزیع و تعمیرات صنعت برق محقق شد.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال تجربیات این دوره افزود: اقدامات ارزشمند و فداکارانه‌ای که در این مدت انجام شد باید به‌درستی در سطح جامعه منعکس شود. همچنین لازم است تجربیات به دست آمده در حوزه‌های اجرایی و مدیریتی به صورت دقیق مستندسازی شود تا در مدیریت بحران‌های احتمالی آینده مورد استفاده قرار گیرد.

در حاشیه این مراسم، یوسف نوبخت، مدیر امور انتقال برق استان البرز، جزئیات یکی از مهم‌ترین عملیات‌های بازیابی شبکه برق را تشریح کرد و گفت: در روز ۹ اسفند، ورودی پست ۲۳۰ کیلوولتی البرز مورد اصابت قرار گرفت که در نتیجه آن حدود ۴۰ درصد از مشترکان شهر کرج با خاموشی مواجه شدند.

وی ادامه داد: با واکنش سریع نیروهای عملیاتی و اجرای سناریوهای از پیش تعیین شده برای مدیریت شرایط اضطراری، برق مشترکان از طریق پست‌های مجاور تأمین شد و ظرف مدت ۲ تا ۳ ساعت جریان برق برای تمامی مشترکان آسیب‌دیده برقرار شد.

نوبخت همچنین به حادثه دیگری که در روز ۱۳ فروردین در منطقه بیلقان کرج رخ داد اشاره کرد و افزود: در این حادثه ۴ خط ۴۰۰ کیلوولت، ۲ خط ۲۰۰ کیلوولت و ۵ خط ۶۳ کیلوولت دچار آسیب شدند. با این حال تیم‌های عملیاتی صنعت برق بلافاصله وارد عمل شدند و عملیات تعمیر و بازسازی خطوط را آغاز کردند.

مدیر امور انتقال برق استان البرز با اشاره به شرایط دشوار عملیات در این منطقه گفت: تیمی ۱۰ نفره از نیروهای عملیاتی حتی در شرایط خطرناک و حین خدمت‌رسانی نیز کار را متوقف نکردند و با تلاش مستمر موفق شدند روند بازسازی شبکه را پیش ببرند.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی داخلی صنعت برق کشور اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق کشور تولید داخل است و این موضوع نقش مهمی در سرعت عمل برای بازسازی شبکه و تأمین تجهیزات مورد نیاز در مواقع بحران دارد.

نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: از روز ۱۴ فروردین نیروهای عملیاتی از ساعت ۶ صبح تا حدود ساعت ۲۰ به‌طور مداوم بر روی دکل‌ها و خطوط انتقال فعالیت می‌کردند تا هیچ‌گونه خللی در روند برق‌رسانی به مردم ایجاد نشود و پایداری شبکه برق منطقه حفظ شود.