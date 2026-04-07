خط ۶۱۰ سعدی-نصر در شرق شیراز تحت شرایط ویژه امنیتی دوباره وارد مدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حقیقت در توضیح جزئیات این حادثه گفت: روز گذشته در پی اصابت یک پرتابه به خط ۶۱۰ سعدی-نصر، بخشی از سیم دچار پارگی و آسیب شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه و به منظور جلوگیری از اختلال در شبکه، گروههای عملیاتی همراه با عوامل نظارتی در محل حاضر شده و عملیات رفع عیب در کوتاهترین زمان ممکن آغاز گردید.
مدیر امور انتقال شرق و جنوب شرکت برق منطقهای فارس با اشاره به وضعیت حساس منطقه خاطرنشان کرد: به دلیل اعلام مستمر شرایط خطر و پرواز جنگندهها، اجرای عملیات با محدودیت مواجه شد و بنا به دستور نیروهای نظامی حاضر در محل، کار در مقاطعی متوقف شد.
حقیقت افزود: با وجود این شرایط، نیروهای عملیاتی تا زمان صدور مجوز ادامه کار در منطقه باقی ماندند و پس از ایجاد شرایط نسبیِ ایمن، عملیات تعویض قطعات آسیبدیده و رفع عیب خط ازسر گرفته شد. در نهایت، خط به طور کامل تعمیر و مجدداً برقدار شده و به مدار بهرهبرداری بازگشت.
مدیر امور انتقال شرق و جنوب شرکت برق منطقهای فارس در پایان از تلاش گروه عملیاتی قدردانی و بر نقش این اقدامات در حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمترسانی به مشترکان تأکید کرد.
