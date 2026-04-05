کاشت نهال یادبود «شهید محمدباقر محمدی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت در طرح درختکاری، یک اصله نهال به یاد «شهید محمدباقر محمدی» در شرکت برق منطقهای فارس کاشته شد.
شهید محمدباقر محمدی در جنگ تحمیلی رمضان و در پی حمله دشمن به ایستگاه برق گویم، حین انجام وظیفه و خدمترسانی به مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس در حاشیه کاشت این نهال یادبود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام اظهار کرد: خون پاک شهید محمدی ما را در ادامه مسیر خدمترسانی مصممتر میکند.
وی تأکید کرد: امیدوارم همه ما و همکاران در مجموعه برق منطقهای، با الگوبرداری از تعهد و ازخودگذشتگی این شهید گرانقدر، ادامهدهنده راه ایشان در عرصه خدمت به مردم باشیم.
نظر شما