مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در کمیسیون عملیات فراجا ویژه استان مازندران در ساری، بیان داشت: زندگی با خدا و برای خدا عاقبتش ختم به خیر است و خداوند قادر به همه چیز و مرگ حق طبیعی در زندگی است، معاد، حساب و کتاب در عالم وجود دارد و ذره ای از خوبی و بدی پاداش و مجازات دارد.

وی افزود: سربازان ولایت یک هدف دارند و با خدا معامله می کنند، مانند شهید سلیمانی که خود را وقف الی الله کرده بود، امروز اگر انتظامی مازندران جهش و پیشرفتی دارد، روح این کار در هدفی است که برای خدا دارد و امیدواریم که همه ما در مسیر الی الله قدم برداریم.

جانشین فرماندهی کل انتظامی، گفت: امروز مردم ایران همانند مردان میدان در خیابان حماسه می آفرینند و به راستی امروز مردم معجزه انقلاب اند، این انقلاب صاحب دارد و پشتیبان اصلی انقلاب حضرت مهدی (عج الله) است.

سردار رضایی، اظهار داشت:کسانی هم بودند که بعد از شهادت رهبر انقلاب ابراز ندامت و پشیمانی کردند از اینکه با دیدگاه رهبر همراه نبودند و الان افسوس می خورند و تدابیر و رهنمود های قائد امت برایشان روشن شده هست.

وی گفت: در عصر معاصر، ایران تنها در مقابل استکبار ایستاده است و برای کشورهای جهان چه دوست و چه دشمن باور کردنی نیست.

جانشین فراجا، افزود؛مقاومت مردم و نیروهای مسلح و ما به خود می بالیم که فرزندان این مملکت هستیم و برای هر ایرانی این امر یک افتخار بزرگ است.

سردار رضایی با اشاره به اینکه جنگ علیه ملت ایران از سال ۱۳۳۲ توسط استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار آغاز شده، افزود:جنگ سیاسی و فرهنگی تا سال ۵۷ ادامه داشت و بعد مسیرش عوض شد.

وی اضافه کرد: جنگ های نیابتی مانند فتنه کردستان، خوزستان، آمل، ترکمن صحرا، جنگ تحمیلی هشت ساله عراق، اتفاقات سال ۶۰ و فتنه هایی که در این سال ها اتفاق افتاد، همه نیابتی بودند.

جانشین فراجا، گفت:جنگ تحمیلی سوم هم یک فتنه و تمام نشده، فتنه ای صهیونی و آمریکایی، خیلی قوی تر از یک جنگ که با امید و توکل بر خدا تا این لحظه به یاری مردم و رهبری فرزانه انقلاب در مقابل کفار سربلند ایستاده ایم و ابتکار عمل در دست نیروهای مسلح ایران است.

در ابتدای این نشست سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندران در گزارشی بیان داشت: در طول ۳۳ ماه توفیق خدمت در این استان، تهدیدات و چالش های امنیتی با برنامه ریزی و راهبری فراجا را مدیریت کردیم.

وی تصریح کرد: در حوزه تهدیدات و موضوعاتی امنیتی و انتظامی از جمله تیراندازی ، قدرت نمایی اراذل و اوباش، اتباع غیرمجاز، موضوعات انتظامی و ترافیکی اقدامات مناسبی داشته ایم.

کاهش تلفات رانندگی در مازندران

سردار مفخمی، افزود:بحمدالله علیرغم حضور مسافران در جنگ دوم و سوم تحمیلی، شاهد کاهش تلفات حوادث رانندگی در حوزه متوفی و مجروحان حوادث در استان بودیم و این سیر نزولی اتفاقی مهم بود که رخ داد.

وی همچنین از مهار و کنترل تهدیدات در حوزه جرایم، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه تا رسیدن مالباختگان به اموالشان و افزایش کشف نوع یک در استان خبر داد.

سردار مفخمی همچنین به مقابله جدی پلیس مازندران با باند سارقان حرفه ای در حرکت که با تدابیر و درایت همکاران به ضرب گلوله پلیس منهدم شدند، خبر داد.

وی گفت: در حوزه فضای مجازی به واسطه اینکه استان مازندران، گردشگر پذیر است، اقدامات پیش دستانه ای برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی انجام شد.

مفخمی با اشاره به رکورد جدید ۳۱ میلیون شب اقامت در استان مازندران که آمار بسیار بالایی است، گفت؛ الحمدلله در مجموع استان مدیریت شد تا مشکل امنیتی و انتظامی رخ ندهد و این امر با تلاش شبانه روزی همکاران و همراهی خانواده های این عزیزان برای آرامش و آسایش مردم رقم خورد.