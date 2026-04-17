امام جمعه رودان: آمریکا در برابر ملت ایران تحقیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شکست‌های راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت، به تبیین مولفه‌های قدرت و غرور ملی پرداخت و با اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا علیه ایران گفت: امروز آمریکایی‌ها از ادعای سرنگونی ایران به التماس برای باز کردن گره‌ها از طریق مذاکره رسیده‌اند. آنها صدها میلیون دلار ضرر اقتصادی کرده‌اند و افکار عمومی جهان می‌بینند که آمریکا نه در جنگ و نه در صحنه نبرد هیچ غلطی نتوانسته و نمی‌تواند بکند.

وی افزود: آمریکایی‌ها در صحنه نظامی بدون اراده ما نمی‌توانند پرنده‌ای در تنگه هرمز و خلیج فارس حرکت دهد. دنیا بی‌آبرویی و تحقیر آمریکایی‌ها را به دست ملت ایران می‌بیند. در همین روزهای گذشته، ادعای مضحکی مطرح کردند که هر کشتی به بنادر ایران حرکت کند، توقیف می‌کنیم اما خودشان در این ادعا ماندند. صادرات نفت ما با قدرت ادامه دارد و میلیون‌ها بشکه نفت جلو چشم آمریکایی‌ها صادر شد.

بارانی با اشاره به کنترل راهبردی ایران بر تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز امروز به دست شیربچه‌های ملت ایران، جوانان عزیز، شجاع، دلیر و سلحشور سپاه پاسداران محکم گرفته شده است. اینها مولفه‌های قدرت و غرور ملی ماست. آمریکایی‌ها امروز تا این حد متوقف و تحقیر شده‌اند؛ کشوری که ادعای ابرقدرتی داشت، در برابر ملت ایران اینگونه کوچک شده است.

امام جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مذاکرات غیرمستقیم با آمریکایی‌ها پرداخت و اظهار داشت: آمریکا در مذاکرات اخیر پیشنهادهای چند ده میلیارد دلاری داد، ما پاسخ دادیم نه. آنها گفتند تنگه باید آزاد شود، بیایید شریک شوید اما ما قبول نکردیم. این را ببینید که تحقیر و شکستن غرور یک ابرقدرت مزدور، غاصب و جنایتکار تا چه حد است.

وی ادامه داد: ما به آمریکایی‌ها یک "تو دهنی محکم زدیم. البته احتمال خطا و حماقت از سوی آمریکا همچنان وجود دارد، چنانچه در زمان جنگ نیز شاهد حماقت‌های متعدد از آنها بودیم. اگر تحرکات دشمن افزایش یابد، جمهوری اسلامی آماده اقدامات پیش‌دستانه است. نیروهای مسلح ما بحمدالله این آمادگی را دارند.

بارانی با اشاره به هشدار اخیر ایران به آمریکا از طریق فرمانده ارتش پاکستان گفت: ما دیروز آخرین هشدار را به آمریکایی‌ها دادیم. یکی از شروط اصلی آتش‌بس، مسئله لبنان، جبهه مقاومت و حزب الله بود. دیدید که خود رئیس‌جمهور آمریکا، قلاده آن سگ نجس (رژیم صهیونیستی) را کشید و بحمدالله در لبنان آتش‌بس رقم خورد.

امام جمعه رودان در دفاع از حمایت‌های جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان تأکید کرد: عزیزان من، کدام عقل سلیم و کدام وجدان بیدار باور می‌کند که ایران ۴۷ سال بیشترین حمایت را از حزب الله داشته، حالا در این بزنگاه تاریخی آن را رها کند؟ این را نمی‌شود پذیرفت.

وی افزود: عجیب است که عده‌ای حمایت را فقط در موشک زدن می‌دانند. آیا موشک رساندن به حزب الله حمایت نیست؟ آیا موشک ساختن برای حزب الله حمایت نیست؟ در یکی دو سال گذشته، با رفتن سوریه، برخی منابع ارتباطی ما با حزب الله قطع شد. با همه این محدودیت‌ها و دشواری‌ها، حزب الله در یک سال و نیم چگونه به این جهش موشکی و پهپادی دست یافت؟

وی در ادامه با اشاره به وعده‌های نتانیاهو برای نابودی حزب الله گفت: نتانیاهو چند سال وعده نابودی حزب الله را می‌داد. آتش‌بس دیشب یک رسوایی و افتضاح دیگر برای او به بار آورد. او گفت حزب الله را خلع سلاح می‌کند اما در این نبرد همه دیدند که ارتش به اصطلاح قدرتمند اسرائیل در برابر یک گروه نظامی چریکی در جنوب لبنان کم آورد و مجبور به آتش‌بس شد. بدانید به فضل الهی، همه این حوادث، زوال سریع‌تر رژیم صهیونیستی را رقم خواهد زد.

امام جمعه رودان با تشریح جزئیات مذاکرات پس از درگیری‌های اخیر گفت: ترامپ پی در پی خواهان توقف جنگ و مذاکره بود و به کشورهای مختلف التماس می‌کرد. در فضای محرمانه و مخفی در بین سران کشورها التماس می‌کردند برای میانجیگری. آمریکا آمد پیشنهاد ۱۵ بندی با محتوای مزخرف داد که ما قاطعانه رد کردیم. دشمن مجبور شد ده بند پیشنهادی ایران را که توسط شورای عالی امنیت ملی تنظیم شده بود، قبول کند.

وی ادامه داد: آمریکا ابتدا پیشنهاد آتش‌بس ۴۵ روزه داد، ما قبول نکردیم. گفتیم از این خبرا نیست، شما شرط گذاری ندارید، هر چه ما بگوییم. ۱۵ روز کافی است. همچنین آمریکا کشورهای مختلفی را برای میانجیگری مطرح کرد که ما هیچکدام را نپذیرفتیم. ما گفتیم پاکستان باید میزبان میانجیگری باشد که انتخاب پاکستان حکمت‌های خاص خود را دارد.

امام جمعه رودان در پایان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: میدان، خیابان و دیپلماسی اضلاع مکمل همدیگرند. شور انقلابی را حفظ کنید، مطالبه‌گری کنید، شروط و فرمایشات مقام معظم رهبری را سر دست بگیرید و از مسئولین مطالبه کنید. اما به مسئولین کشور هم اعتماد داشته باشید. این اعتماد خیلی مهم است. بی‌اعتمادی به مسئولین همان چیزی است که دشمن دنبال می‌کند تا تفرقه، اختلاف و گسست ایجاد کند.