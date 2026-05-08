به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه این هفته رودان با اشاره به ابعاد گوناگون شکست تاریخی آمریکا در برابر ملت ایران، اظهار کرد: آمریکاییها با بمباران مدرسه در میناب، سالن ورزشی لامرد، بیمارستان، پل و نیروگاه، در سطح اخلاقی چنان رسوا شدند که میتوان گفت معلم اول جنایت علیه بشریت، شاگرد صهیونیستها هستند.
وی با بیان اینکه استکبار جهانی در عرصه نظامی و سیاسی تحقیر شده است، افزود: بعد از دو ماه جنگ تمامعیار، آمریکاییها به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. حتی با وجود التهابسازی و التماس برای مذاکره، باز هم با تدبیر مسئولان ما تحقیر شدند. ما شرارت همیشگی آنها را دیدیم و به پاکستان نرفتیم.
امام جمعه رودان با اشاره به ترور شخصیتها و ساختار مستحکم جمهوری اسلامی ایران در برابر این توطئهها، خاطرنشان کرد: ملت ایران در همه سطوح، اتحاد و انسجام خود را حفظ کرده و در جنگ پیچیده اقتصادی نیز قطعاً پیروز نهایی خواهد بود.
وی با افشای ماهیت ماتریالیستی و سرمایهداری طواغیت عالم، گفت: ملت ایران با یک غافلگیری راهبردیِ هوشمندانه — یعنی بستن تنگه هرمز — به آنان رو دست زد. امروز آمریکاییها همه اهداف خود را کنار گذاشته و فقط متمرکز بر باز کردن تنگه هرمز شدهاند، اما به فضل الهی باز هم تحقیر خواهند شد.
حجتالاسلام بارانی، بستن تنگه هرمز را «حمله پیشدستانه و نماد اقتدار ملی» ارزیابی کرد و ادامه داد: محاصره دریایی و عملیات تخیلیِ آزادی تنگه، حاصل یأس راهبردی آمریکاست که به جایی نمیرسد. حتی ناخدایان کشتیهای تجاری هم به خطهای اعلامی آمریکا اعتماد ندارند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خطوط قرمز را مقتدرانه گسترش دادهاند.
وی در پاسخ به ادعای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر «غیرقانونی بودن بستن تنگه هرمز» تصریح کرد: اولاً شما بر اساس کدام قانون بینالمللی به ایران حمله کردید و رهبران، دانشآموزان، فرماندهان، دانشمندان و مردم ما را به شهادت رساندید؟ ثانیاً خلیج فارس خانه ما و آبهای سرزمینی ماست؛ ما کریمانه اجازه استفاده همگان را داده بودیم، اما امروز با شرارت آمریکاییها قوانین جدید حاکمیتیِ خود را وضع کردهایم و تنگه هرمز به روز اول بازنخواهد گشت.
خطیب جمعه رودان در پایان تأکید کرد: ادعای قانونمداری از سوی آمریکاییها طنزی تلخ و عجیب است. باید یاد بگیرند به «خلیج خوکها» برگردند، زیرا در خلیج شیران و دلاوران، جایی جز قعر آبهایش برای آنان نخواهد بود.
نظر شما