۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

امام جمعه رودان: آمریکا در بن‌بست راهبردی تنگه هرمز گیر افتاده است

رودان - امام جمعه رودان با اشاره به شکست نظامی، ذلت سیاسی و استیصال راهبردی واشنگتن در تنگه هرمز، گفت: آمریکا در بن‌بست راهبردی تنگه هرمز گیر افتاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان با اشاره به ابعاد گوناگون شکست تاریخی آمریکا در برابر ملت ایران، اظهار کرد: آمریکایی‌ها با بمباران مدرسه در میناب، سالن ورزشی لامرد، بیمارستان، پل و نیروگاه، در سطح اخلاقی چنان رسوا شدند که می‌توان گفت معلم اول جنایت علیه بشریت، شاگرد صهیونیست‌ها هستند.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی در عرصه نظامی و سیاسی تحقیر شده است، افزود: بعد از دو ماه جنگ تمام‌عیار، آمریکایی‌ها به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. حتی با وجود التهاب‌سازی و التماس برای مذاکره، باز هم با تدبیر مسئولان ما تحقیر شدند. ما شرارت همیشگی آن‌ها را دیدیم و به پاکستان نرفتیم.

امام جمعه رودان با اشاره به ترور شخصیت‌ها و ساختار مستحکم جمهوری اسلامی ایران در برابر این توطئه‌ها، خاطرنشان کرد: ملت ایران در همه سطوح، اتحاد و انسجام خود را حفظ کرده و در جنگ پیچیده اقتصادی نیز قطعاً پیروز نهایی خواهد بود.

وی با افشای ماهیت ماتریالیستی و سرمایه‌داری طواغیت عالم، گفت: ملت ایران با یک غافلگیری راهبردیِ هوشمندانه — یعنی بستن تنگه هرمز — به آنان رو دست زد. امروز آمریکایی‌ها همه اهداف خود را کنار گذاشته و فقط متمرکز بر باز کردن تنگه هرمز شده‌اند، اما به فضل الهی باز هم تحقیر خواهند شد.

حجت‌الاسلام بارانی، بستن تنگه هرمز را «حمله پیش‌دستانه و نماد اقتدار ملی» ارزیابی کرد و ادامه داد: محاصره دریایی و عملیات تخیلیِ آزادی تنگه، حاصل یأس راهبردی آمریکاست که به جایی نمی‌رسد. حتی ناخدایان کشتی‌های تجاری هم به خط‌های اعلامی آمریکا اعتماد ندارند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خطوط قرمز را مقتدرانه گسترش داده‌اند.

وی در پاسخ به ادعای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر «غیرقانونی بودن بستن تنگه هرمز» تصریح کرد: اولاً شما بر اساس کدام قانون بین‌المللی به ایران حمله کردید و رهبران، دانش‌آموزان، فرماندهان، دانشمندان و مردم ما را به شهادت رساندید؟ ثانیاً خلیج فارس خانه ما و آب‌های سرزمینی ماست؛ ما کریمانه اجازه استفاده همگان را داده بودیم، اما امروز با شرارت آمریکایی‌ها قوانین جدید حاکمیتیِ خود را وضع کرده‌ایم و تنگه هرمز به روز اول بازنخواهد گشت.

خطیب جمعه رودان در پایان تأکید کرد: ادعای قانون‌مداری از سوی آمریکایی‌ها طنزی تلخ و عجیب است. باید یاد بگیرند به «خلیج خوک‌ها» برگردند، زیرا در خلیج شیران و دلاوران، جایی جز قعر آب‌هایش برای آنان نخواهد بود.

