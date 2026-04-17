برقراری بیمه بیکاری برای ۷۰ کارگر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش در جلسه ظهر جمعه کمیته استانی بیمه بیکاری سیستان و بلوچستان که با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی برگزار شد؛ بیان کرد: در این کمیته پس از بررسی مستندات ارائه‌شده از سوی واحدها، با پرداخت بیمه بیکاری برای ۷۰ نفر از کارگران این واحدها موافقت شد تا وقفه‌ای در حمایت‌های قانونی از آنان ایجاد نشود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تصمیمات کمیته بیمه بیکاری در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت برای جبران زیان‌های واردشده به کارگران و کارفرمایانی اتخاذ می‌شود که در شرایط جنگی اخیر با محدودیت و اختلال در فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند.

شه‌بخش تصریح کرد: بررسی پرونده سایر واحدهای متقاضی در استان نیز در دستور کار کمیته قرار دارد و همکاری مشترک با تأمین اجتماعی برای رسیدگی سریع‌تر به درخواست‌ها ادامه خواهد داشت.