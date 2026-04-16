به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شهرکی بیان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۱۳۸ هزار تردد کامیونی در ۱۴ بازارچه مرزی سیستان و بلوچستان ثبت شده است.

مدیر بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان افزود: ارزش مبادلات انجام‌شده حدود یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته در سطحی پایدار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرزی گفت: توسعه جاده‌های دسترسی و ظرفیت‌های لجستیکی از اولویت‌های اصلی برای افزایش سرعت و حجم مبادلات است.

شهرکی همچنین از پیگیری برای به‌روزرسانی تعرفه‌های خدمات بازارچه‌ای خبر داد و بیان کرد: اصلاح این تعرفه‌ها می‌تواند به تقویت منابع و ارتقای عملکرد بازارچه‌های مرزی کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: بازارچه‌های مرزی استان در حال تثبیت جایگاه خود در زنجیره تجارت کشور هستند و توسعه زیرساخت‌ها نقش این روند را تقویت خواهد کرد.