۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

کشف بیش از ۶۶ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

کشف بیش از ۶۶ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

دشتیاری - فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۶۶ تن گاز مایع قاچاق از سه تانکر کشنده در دشتیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان دشتیاری در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری به سه دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودروها مقدار ۶۶ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی بیش از ۶ میلیارد ریال کشف که در این رابطه سه دستگاه تانکر کشنده توقیف، سه نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

