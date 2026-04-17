کشف بیش از ۶۶ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان دشتیاری در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری به سه دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودروها مقدار ۶۶ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی بیش از ۶ میلیارد ریال کشف که در این رابطه سه دستگاه تانکر کشنده توقیف، سه نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.