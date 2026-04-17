به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین اشرفیان بیان کرد: ثبتنام متقاضیان شرکت در این دوره از مسابقات از طریق تارنمای رسمی سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی www.oghaf.ir انجام میشود و این فرآیند از ۲۹ فروردینماه آغاز و تا ۳۱ اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل اوقاف وامور خیریه سیستان و بلوچستان ادامه داد: این دوره از مسابقات همانند سالهای گذشته در دو گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار میشود و شرکتکنندگان در رشتههای مختلف قرآنی در این رقابت معنوی حضور خواهند یافت.
وی با اشاره به میزبانی این استان در چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بیان کرد: انتظار میرود با توجه به اهمیت این رویداد ملی، شاهد حضور پرشور و گسترده در این مسابقات باشیم تا زمینه ارتقای جایگاه استان در سطح کشور فراهم شود.
اشرفیان در پایان از عموم علاقهمندان به معارف نورانی قرآن کریم دعوت کرد با ثبتنام و مشارکت فعال، در ترویج فرهنگ قرآنی سهیم باشند.
