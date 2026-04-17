تسویه معاملات نفتی هند با ایران با «یوآن» از طریق بانک ICICI

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز یک گزارش اقتصادی بینالمللی، چند پالایشگاه هندی بخشی از پرداختهای مربوط به محمولههای نفتی وارداتی را با استفاده از یوآن چین و از طریق بانک ICICI مستقر در بمبئی تسویه کردهاند. چهار منبع آگاه این موضوع را تأیید کردهاند.
در ماههای اخیر، برخی پالایشگاههای بزرگ هند محمولههایی از نفت ایران را دریافت کردهاند و پرداخت بخشی از بهای این محمولهها از طریق یوآن انجام شده است. بر اساس این گزارش، شرکت دولتی نفت هند (IOC) نیز پس از چند سال نخستین محموله نفت ایران را خریداری کرده و حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است. همچنین چند کشتی حامل نفت برای پالایشگاه خصوصی ریلاینس اجازه پهلوگیری یافتهاند.
به گفته منابع، هر دو پالایشگاه در این معاملات از بانک ICICI برای تسویه استفاده میکنند. این بانک پرداختها را از طریق شعبه شانگهای خود به حساب فروشندگان واریز میکند. اطلاعاتی درباره هویت فروشندگان اعلام نشده است.
بر اساس جزئیات منتشرشده، شرکت IOC حدود ۹۵ درصد مبلغ محموله را هنگام اعلام «آمادگی برای تحویل» پرداخت کرده است؛ مرحلهای که نشان میدهد نفتکش وارد آبهای هند شده است. یکی از منابع این روش پرداخت را غیرمعمول توصیف کرده است، زیرا معمولاً پالایشگاههای دولتی هند پرداخت را در زمان تحویل نهایی یا تخلیه محموله انجام میدهند.
این گزارش همچنین اشاره میکند که پالایشگاههای هندی در گذشته نیز برای برخی معاملات نفتی با سایر کشورها از یوآن استفاده کردهاند. در عین حال، یکی از منابع مطلع گفته است که شرکت IOC برنامهای برای افزایش واردات نفت ایران ندارد. هند از سال ۲۰۱۹ خرید نفت ایران را به شکل قابل توجهی کاهش داده بود.
نظر شما