۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

اعلام نتیجه مرحله کتبی آزمون استخدامی شرکت کار و تامین ۱۴۰۴

نتیجه مرحله کتبی آزمون استخدامی سراسری شرکت کار و تأمین در سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارنامه نتیجه متقاضیانی که در آزمون استخدامی سراسری شرکت کار و تأمین، تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ شرکت کردند، می‌توانند با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org کارنامه آزمون خود را مشاهده کنند.

مشاهده کارنامه داوطلبان از طریق وارد کردن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و شماره شناسنامه و یا شماره داوطلبی، نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و سال تولد در سامانه سنجش، امکان‌پذیر است.

سازمان سنجش آموزش کشور از شرکت‌کنندگان این آزمون خواسته است پس از مشاهده کارنامه آزمون، در صورتی که جزء معرفی‌شدگان در آزمون مذکور هستند، به نکات زیر توجه کنند:

۱- ادامه فرآیند جذب و بکارگیری نیرو و دعوت به مصاحبه متعاقباً توسط شرکت کار و تأمین اعلام می‌شود.

۲- زمان و مکان دقیق ارزیابی، اخذ مدارک و مصاحبه منحصراً از طریق اطلاعیه شرکت کار و تأمین به اطلاع معرفی‌شدگان خواهد رسید.

۳- از مراجعه به مدیریت‌های درمان تأمین اجتماعی سراسر کشور جداً خودداری گردد. هرگونه اطلاع‌رسانی منحصراً از طریق شرکت کار و تأمین خواهد بود.

۴- بعد از اطلاع‌رسانی، عدم مراجعه متقاضی معرفی شده در مهلت مقرر به منزله انصراف از ادامه مراحل تلقی خواهد شد.

