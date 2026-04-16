تشکیل کارگروه مشترک وزارت کار و اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست مشترک احمد میدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه تدوین راهکارهای مشترک برای تسهیل فعالیت بنگاه ها، کسب و کارهای خرد و آسیب دیده در نبرد رمضان تبادل نظر شد.

میدری در این نشست بر استفاده از تجارب سایر کشورهای جهان پس از جنگ ها تأکید کرد.

مدنی زاده نیز در این نشست ضمن موافقت با رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حل چالش های مطرح شده از همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهادهای مطرح شده برای تسهیل شرایط کسب‌ و کارها خبر داد.

در این نشست کارگروه مشترک وزارت کار و اقتصاد تشکیل شد و رفع مسائل کارفرمایی و...در دستور کار این کارگروه قرار گرفت.

همچنین موضوع امضای تفاهم‌نامه درخصوص موضوعات مشترک، همکاری بیشتر، هماهنگی برنامه ریزی میان دو وزارتخانه از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

در این نشست بر تعامل وزات کار و اقتصاد در پیشبرد مسائل راهبردی اقتصادی تأکید شد.

موضوعات بیمه ای، مالیاتی و راهکارهای مختلف کاهش مسائل و مشکلات کارگران، کارفرمایان و حمایت های دولتی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست از سوی وزرای کار و اقتصاد بود.