به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه، در خطبههای نماز جمعه این هفته، اظهار داشت: یکی از مصادیق تقوا، مراقبت است؛ گوش پنجرهای به مغز و قلب هستند که باید مراقبت شود.
وی افزود:رسانههایی که امروز علیه جبهه حق فعالیت میکنند، خسارتهای زیادی به جامعه وارد کردهاند، بهویژه رسانههای معاند مانند اینترنشنال که دروغپردازیهای زیادی انجام دادهاند.
امام جمعه بهاباد بیان کرد: در طی این جنگ و دست داشتن آنان در شهادت هموطنان، و بهمنظور پیگیری این رسانهها، طرح شکایت از آنها در نماز جمعهها اجرا میشود. نمازگزاران که در این پویش شرکت کنند چرا که این فرصت میتواند به احقاق حقوق ملت ایران کمک کند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از سفارشهای رهبر معظم انقلاب مراعات یکدیگر است. جنگها ممکن است کمبودها و خسارتهایی به بار آورند، بنابراین باید همدل و متحد باشیم.
وی گفت: از دولت و قوه قضائیه میخواهیم با شرکتهایی که در این شرایط نامناسب عمل میکنند، برخورد کنند. یکی از شرکتهای خودروسازی در حالی که انبارهایش پر از قطعات یدکی است، قیمتها را چند برابر کرده است؛ این قابل قبول نیست و مسئولین باید پیگیر این مسائل باشند.
امام جمعه بهاباد ادامه داد: عزم ما در انتقام باید زنده نگهداشته شود. انتقام ما میتواند از طریق تقویت زیرساختهای کشور محقق شود. نباید ناامید شویم.
ابراهیمی تصریح کرد: در شرایط فعلی، باید به ساختن کشورمان ادامه دهیم و این خود یک انتقام بزرگ از دشمنان است.
وی ادامه داد: در مسیر کنونی نباید اعتماد به آمریکاییها داشته باشیم. تجربه نشان داده است که آنها همواره خیانت کردهاند و ما باید اراده خود را برای تنبیه آنها تقویت کنیم.
ابراهیمی با قدردانی از نیروهای مسلح کشور که جان خود را فدای انقلاب کردهاند، بیان کرد: ما باید ضعفهای خود را شناسایی و برطرف کنیم. دشمن میبیند که ملت ایران در برابر آنها ایستادگی کرده و این الهامبخش ملتهای دیگر شده است.
وی گفت: آمریکا امروز با بنبستهای فراوانی مواجه است و در جنگها و مذاکرات شکست خورده است. ما هیچ اعتمادی به این رژیم نداریم و آمادهایم تا در برابر زیادهخواهیهای آنها ایستادگی کنیم. همه ما باید به زانو درآوردن استکبار را در نظر داشته باشیم و به تلاشهای خود ادامه دهیم.
امام جمعه بهاباد ادامه داد: ما با قاطعیت و اراده قوی برای آینده کشورمان تلاش خواهیم کرد و ایمان داریم که خداوند بزرگترین حامی ماست. به فضل الهی، ملت ایران میتواند تمام مستکبرین عالم را به زانو درآورد و این واقعیت را در آینده نزدیک خواهیم دید.
