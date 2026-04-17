به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا خیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان صالح آباد شرایط کنونی منطقه را جنگ ترکیبی توصیف و اظهار کرد: ابعاد نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای این وضعیت باعث شده روایت‌ها در آن نقش تعیین‌کننده داشته باشند.

امام جمعه صالح‌آباد در ادامه به روند مذاکرات اخیر اشاره کرد و ورود ایران به گفت‌وگوها را ناشی از تصمیم‌گیری در سطح کلان دانست.

وی هدف این روند را تثبیت دستاوردهای میدانی عنوان کرد و نقش پاکستان را به‌دلیل ظرفیت میانجی‌گری و روابط مردمی مثبت مهم ارزیابی کرد.

خیری همچنین تهدیدهای مطرح‌شده درباره محاصره دریایی ایران را غیرعملی دانست و گفت: صادرات نفت کشور طبق گزارش‌ها ادامه دارد.

امام جمعه صالح آباد به تحولات لبنان و فلسطین پرداخت و با اشاره به جابه‌جایی‌های اخیر در شمال سرزمین‌های اشغالی، پذیرش آتش‌بس را نشانه‌ای از تغییر شرایط میدانی دانست.