دشمن با جنگ نرم چشم به اراده ملت ایران دوخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: در روایات آمده است که انسان مومن بین پنج سختی همواره در چرخش است؛ گاهی از سوی دوستانش مورد حسد قرار میگیرد، گاهی از سوی منافقین مورد بغض قرار میگیرد، گاهی از طرف مستکبران مورد حمله قرار میگیرد، گاهی شیطان به سوی او میآید و او را منحرف میکند و گاهی هم هوای نفسانی است که او را آزار میدهد.
وی افزود: درمان تمام این موارد صبر، بردباری و موقعیتشناسی است و عالم بودن به زمان خود باعث میشود که هرگز مشکلات نتواند او را از پای در آورد.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به سنت قطعی الهی در پیروزی حق بر ظلم عنوان کرد: اگر کسی علیه حق قیام کند محکوم به شکست است و در روزهای اخیر نیز ما شاهد شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا در برابر ملت ایران هستیم.
وی افزود: امروز جنگ ما در سه جبهه است که اولین جبهه آن جنگ سخت بوده که رزمندگان اسلام در این جبهه به خوبی عمل کردند و در مقابل اولین قدرت جهان در حوزههای مختلف به خوبی ایستادگی کردند؛ ما در مقابل اولین قدرت نظامی، سیاسی، تکنولوژی، رسانهای و اولین قدرتی که حمایت بینالمللی را به دروغ دارند ایستادگی کردیم و الحمدالله پیروز شدیم.
وی افزود: در لایه دوم، لایه میدان و خیابان مردم به خوبی ایستادگی کردند و به تعبیر رهبر شهید این مردم توسط خداوند مبعوث شدند و با شجاعت زیاد زنجیره مردمی تشکیل دادند تا زیرساختهای کشور هدف قرار نگیرد.
مدرسی با اشاره به لایه سوم جنگ تصریح کرد: در لایه دیپلماسی نیز به خوبی عمل شد؛ در این لایه پیشفرض و مطالبهگری از ما است و در این لایه کشتیهای متعلق به ایران علیرعم تهدیدات دشمن به حرکت خود ادامه دادند و دشمن هیچ اقدامی نتوانست داشته باشد.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه هر سه لایه باید با یکدیگر متحد باشند و به خوبی عمل کنند، گفت: لایه دیپلماسی و مذاکرات باید حول محور مطالبات مردم و قوه نیروهای مسلح باشد و دولت باید نیروهای مسلح را تقویت کند؛ تضعیف هر یک از این لایهها موجب تضعیف مقاومت خواهد شد.
وی افزود: عداوت و دشمنی این دشمن هیچگاه نباید فراموش شود و دشمن با جنگ نرم بیشتر به اراده ملت ایران چشم دوخته است؛ اتحاد همیشه مورد تاکید رهبر شهید بود و رمز پیروزی است و باید توجه داشت که این اتحاد حول ارزشهای مقدس باید تحکیم شود.
مدرسی ادامه داد: مقام معظم رهبری بر اوضاع مسلط هستند و حتی وقفه جنگ نیز با نظر ایشان بود؛ مطالبه عمومی مردم از مسئولان برای حضور پرقدرت در مذاکرات است و مردم باید در صحنه با دقت ادامه داشته باشد و باید بدانیم جنگ تمام نشده است و این حضور تنها برای کشور نیست بلکه برای آزادسازی جهان از یوغ آمریکا و صهیونیست است.
