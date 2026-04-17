امام جمعه جاسک: آمریکا در میدان جنگ و مذاکره شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس ذاکری در خطبههای این هفته نماز جمعه جاسک با اشاره به شبههافکنیها درباره مذاکرات اخیر، اظهار کرد: هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران با اختیار کامل از سوی شورای عالی امنیت ملی پای میز مذاکره حاضر شد. این مذاکرات قطعاً با تدبیر و نظر مقام معظم رهبری انجام گرفته است؛ زیرا مطابق قانون اساسی، جنگ و صلح به عهده ایشان است و بدون نظر ایشان چنین اقدامی ممکن نیست.
وی افزود: شورای عالی امنیت ملی همواره تدابیر مقام معظم رهبری را دنبال میکند و هرگونه مذاکرهای خارج از این چارچوب، اساساً تحقق پیدا نخواهد کرد.
امام جمعه جاسک در تشریح شروط ایران برای آغاز مذاکرات گفت: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد اگر میخواهید مذاکره کنیم، باید دو شرط محقق شود؛ اول پیشرفت در ماجرای لبنان و دوم آزادسازی اموال بلوکهشده ایران در سایر کشورها. طرف آمریکایی این دو شرط را به طور ضمنی پذیرفت.
ذاکری ادامه داد: آمریکاییها پذیرفتند که رژیم صهیونیستی به بیروت حمله نکند و حملات تنها منحصر به جنوب لبنان باشد، اما جمهوری اسلامی ایران حتی این را هم نپذیرفت و در نهایت آتشبسی در لبنان رقم خورد که یک شکست مفتضحانه دیگر در کارنامه رژیم صهیونیستی ثبت کرد.
وی با اشاره به تحلیلهای غلط دشمن درباره تضعیف جبهه مقاومت، تأکید کرد: آنها تصور میکردند حزبالله از بین رفته، صدا و جایگاهی برای عرض اندام ندارد، اما امروز همان حزبالله چنان مقاومتی میکند که رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش آتشبس شده است.
امام جمعه جاسک خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند ورشکستگیهای خود را پوشش دهد تا شکستهایش در ملأ عام و افکار عمومی شکل نگیرد، اما الحمدلله جمهوری اسلامی ایران با اقتدار نیروهای مسلح، حضور مردم و تدبیر مسئولان توانست بر دشمن غلبه کند. رهبر فرزانه انقلاب این سه ضلع (مردم، نیروهای مسلح و هماهنگی دستگاهها) را مدیریت کرده و این یک پیروزی برای ایران است.
هیچ اعتمادی به دشمن نیست؛ تضمین ما اقتدار نیروهای مسلح است
ذاکری با تأکید بر عدم اعتماد به آمریکا گفت: هیچ تضمینی به تحولات و وعدههای دشمن نیست. ما قبلاً تجربه کردیم که چگونه آمریکا نقض عهد میکند و زیر قولهایش میزند. تضمین ما فقط اقتدار نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه است.
وی افزود: شرایط امروز با قضیه برجام و جنگ ۱۲ روزه دشمن متفاوت است. امروز اقتدار نیروهای مسلح ما برای دشمن کاملاً روشن شده است. دشمنی که تصور میکرد ۴۸ ساعته کار ایران تمام میشود، اکنون خودش در بنبستی گیر کرده که راه خروجی برایش وجود ندارد.
آمریکا هم در میدان جنگ و هم در مذاکره شکست خورده است
امام جمعه جاسک با بیان اینکه آمریکا در میدان جنگ شکست نظامی خورده و به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است، اظهار داشت: بله، خسارتهایی به ما وارد کردند، رهبر عزیزمان را شهید کردند، جوانان زیادی را به شهادت رساندند، اما هیچ دستاوردی برای آنها نداشت. در میدان مذاکره نیز ایران از مواضع خود عقبنشینی نکرد. هرچه آنها میگفتند «نه» میشنیدند و آن چیزی که ما میگفتیم، عملاً اجرا شد.
وی تصریح کرد: روزهایی که آمریکا برای ایران تعیین تکلیف میکرد، گذشته است. امروز جمهوری اسلامی ایران از باب اقتدار وارد بحث مذاکرات شده و قطعاً از حقوق حقه ملت ایران دست برنمیدارد.
واکنش به طرح محاصره تنگه هرمز؛ نقشهای غیرقابل اجرا و از پیش شکستخورده
ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود به طرح اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره محاصره تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: این دردِ مزخرفی است که ترامپ خمارباز مطرح کرده است. او از کجا چنین پیشنهاداتی را درمیآورد؟ اساساً این طرح شدنی نیست.
وی گفت: آمریکا توان مقابله با روسیه و چین را ندارد. چین شریک تجاری اول ایران است و اگر آمریکا بخواهد تنگه هرمز را محاصره کند، عملاً باید با چین و روسیه وارد درگیری شود که برایش مقدور نیست.
وی ادامه داد: بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر مربع از خلیج فارس، دریای عمان تا اقیانوس هند را نمیتوان با محاصره پوشش داد. آمریکا چنین توانی ندارد، ضمن اینکه روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. هرگونه اختلال در این مسیر، اقتصاد جهانی را با چالش جدی مواجه میکند.
محاصره دریایی فقط فضاسازی رسانهای است
امام جمعه جاسک تأکید کرد: هدف آمریکا از طرح محاصره دریایی، خارج کردن برگ برنده ایران از مذاکرات است، اما این طرح بیش از آنکه اثری داشته باشد، فقط یک فضای رسانهای و کار نمایشی برای رئیسجمهور آمریکاست.
ذاکری با اشاره به عقبنشینی تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه گفت: همین الان ناوهای هواپیمابر آمریکا از آبهای ایران فاصله گرفتهاند. در زمان جنگ تحمیلی نیز همین اتفاق افتاد. آمریکای جنایتکار میداند که اگر امنیت بنادر ایران خدشهدار شود، هیچ بندری در خلیج فارس امنیت نخواهد داشت و منافع آمریکا نیز تأمین نخواهد شد.
وی در پایان این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: محاصره تنگه هرمز، محاصره خود آمریکاست. این یک چاقوی برداشت بازنده است. این طرح از قبل شکست خورده و به نتیجه نخواهد رسید.
گرامیداشت روز ارتش و سپاه و تبریک دهه کرامت
امام جمعه جاسک در پایان خطبههای خود ضمن تبریک ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از زحمات نیروهای مسلح تقدیر کرد و گفت: ارتش و سپاه قهرمان ما مثل گذشته، مقتدر و استوار در تحقق آرمانهای انقلاب و خدمت به ملت گام برمیدارند. شعار «ارتش فدای ملت» در این روزها به خوبی احساس و لمس شد.
وی همچنین اول ماه ذیالقعده، ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر را تبریک گفت و از برنامههای دهه کرامت و تجمعات زیر سایه خورشید خبر داد.
نظر شما