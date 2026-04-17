برداشت چغندر قند از سطح ۵۵۰۰ هکتار از مزارع دزفول آغاز شد

بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسان، پیشبینی میشود بیش از ۳۸۵ هزار تن چغندر قند از مزارع شهرستان دزفول برداشت شود.
وی با اشاره به نقش دزفول در تأمین مواد اولیه کارخانههای قند کشور افزود: چغندر قند یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی در دزفول است که هم در تأمین شکر کشور و هم در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای کشاورزان، رانندگان حملونقل، کارگران فصلی و واحدهای فرآوری نقش مهمی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به روند رو به رشد تولید چغندر در سالهای گذشته در دزفول عنوان کرد: با استفاده از بذرهای اصلاحشده، بهکارگیری روشهای نوین آبیاری، رعایت توصیههای فنی کارشناسان و همچنین مدیریت مناسب کشت و تغذیه گیاه، در سالهای اخیر شاهد بهبود عملکرد در واحد سطح و افزایش بهرهوری در مزارع چغندر قند این شهرستان بودهایم.
قمرزاده ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان منطقه، گفت: برداشت چغندر قند در دزفول بهصورت مکانیزه و نیمهمکانیزه انجام میشود و تلاش شده است با برنامهریزی مناسب، هماهنگی با کارخانههای قند و مدیریت حمل محصول، از هرگونه افت کیفیت و تأخیر در تحویل چغندر جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه برداشت چغندر قند در دزفول تا هفتههای آینده در سطح تمام مزارع ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: میدوار هستیم با همکاری کشاورزان، حمایتهای دولت و برنامهریزی دقیق در حوزه خرید و حمل محصول، ضمن تأمین بخش قابل توجهی از نیاز صنعت قند کشور، درآمد مناسبی نیز نصیب بهرهبرداران پرتلاش این بخش شود.
