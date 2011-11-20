40 هزار تن چغندر به کارخانه قند همدان تحویل داده شد

حسین فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش 30 درصدی کشت این محصول در سال جاری خبر داد و پیش بینی کرد تا پایان کار برداشت بیش از 80 هزارتن چغندر قند از مزارع شهرستان اسدآباد برداشت شود .

وی محصول چغندر قند شهرستان اسدآباد را از نظر عیار مرغوب توصیف کرد و افزود: به دلیل شرایط آب و هوایی و نوع خاک اراضی کشاورزی منطقه، متوسط عیار قند در محصول چغندر اسدآباد به طور میانگین 19 است که این امر در بالا بردن قیمت برای زارعان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

فضلی با بیان اینکه چغندرکاران اسدآبادی محصول خود را به صورت کاملا مکانیزه کشت کرده اند، افزود: برای کشت این محصول 330 تن انواع کود شیمیایی و سه هزار و 300 کیلو بذر اصلاح شده در بین زارعان توزیع شد.

وی یاداور شد: امسال میانگین برداشت چغندر قند در هر هکتار به 50 تن رسیده است .

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد به برخی مشکلات چغندرکاران این شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: ناهماهنگی در حمل و عجله برخی از زارعان در برداشت باعث ایجاد مشکلاتی در تحویل این محصول می شود.

فضلی یادآور شد: بنا بر توافق های صورت گرفته، کارخانه قند همدان باید تا 15 آذرماه محصول چغندرقند کشاورزان اسدآبادی را تحویل بگیرد.