به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر رضوی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اظهار داشت: امسال برداشت چغندر قند در دو هزار و۱۰۰ هکتار از مزارع شهرستان میامی و ۲۳۳ هکتار در شهرستان شاهرود با استفاده از ۲۵ دستگاه فعال انجام می شود.

وی افزود: تاکنون عملیات برداشت در حدود یک هزار و۷۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت انجام شده است و کار برداشت تا اواخر آذر ماه به پایان می رسد .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان کرد: توسط کارخانه های قند شاهرود، شیروان و جوین محصول برداشت شده از قرار هر کیلو دو هزار و ۳۴۵ ریال خریداری می شود همچنین به ازای هر کیلو چغندر قند تحویلی ۳۵۵ ریال نیز کرایه حمل پرداخت می شود.

رضوی افزود: تامین و توزیع انواع بذور اصلاح شده، کودهای شیمیایی، تسهیلات بانکی و مساعده، ادوات مکانیزه و تضمین خرید محصول بر اساس قراراد فی مابین از جمله حمایت های انجام شده از سوی کارخانه قند از کشاورزان چغندرکار است.

استفاده از کشت کار مستقیم گندم برای اولین بار در سرخه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه نیز در این نشست از کشت بخشی از مزارع گندم شهرستان با دستگاه کشت کار مستقیم برای اولین بار خبر داد و گفت: این امر در راستای توسعه کشاورزی حفاظتی در حال انجام است و برای در اختیار گذاشتن دستگاه مذکور به کشاورزان محدودیت وجود ندارد.

محمد رضا صابریان کاهش هزینه اجرایی عملیات خاک ورزی و کاشت، حفاظت خاک در برابر فرسایش آبی و بادی، جلوگیری از فشردگی خاک با کاهش میزان تردد ادوات کشاورزی در سطح مزرعه، صرفه جویی قابل توجه در زمان و سوخت مصرفی به ازای هر هکتار را از مزایای خاکورزی حفاظتی ذکر کرد.

وی در خاتمه بیان کرد: با استفاده از دستگاه کشت مستقیم کلیه عملیات خاک ورزی و کاشت به صورت هم زمان و با یک بار حرکت ماشین آلات کشاورزی در زمین انجام خواهد شد که علاوه بر کاهش هزینه عملیات زراعی، عاملی برای تحقق کشاورزی پایدار، افزایش تولید و درآمد کشاورزان و حفظ خاک زراعی خواهد شد.