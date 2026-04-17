۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

تکواندو نوجوانان جهان - تاشکند

تیم تکواندو نوجوانان پسر ایران نایب قهرمان جهان شدند

در پایان پانزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان تیم ملی ایران در گروه پسران موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان یکشنبه ۲۳ فروردین ماه با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند آغاز شد و پس از ۶ روز رقابت تکواندوکاران در نهایت تیم ملی ایران در گروه پسران با کسب سه مدال طلا عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

در این بخش ازبکستان با دو طلا، دو نقره و یک برنز، در مجموع با ۴۰۴ امتیاز قهرمان شد. تیم ملی ایران با سه مدال طلا و ۳۹۷ امتیاز روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد. روسیه با دو مدال طلا و یک نقره سوم شد و کره جنوبی با یک طلا، دو نقره و دو برنز در جای چهارم قرار گرفت و تایلند هم عنوان پنجم را به خود اختصاص داد.

در گروه زنان چین قهرمان شد، کرواسی روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و کره جنوبی سوم شد. دختران شایسته کشورمان با یک طلا و سه برنز در مکان چهارم قرار گرفتند و چین تایپه هم پنجم شد.

برای تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات محمد عرفان خدایی، حنا زرین کمر، بنیامین سلطانیان و پارسا هوشیار چهار مدال طلا، پینار لطفی زاده، بهار طهماسبی و هلیا ابراهیمیان سه مدال برنز کسب کرده اند.

«سریکبایووا» از قزاقستان که در وزن ۴۴- کیلوگرم دختران طلا گرفت به همراه «کانبوساکوم» از تایلند، که طلای وزن ۴۵- کیلوگرم پسران را به خود اختصاص داد به عنوان بهترین تکواندکاران این دورده انتخاب شدند.

