استقبال از تکواندوکاران نایب قهرمان جهان در مرز رازی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران امروز یکشنبه از مرز رازی خوی در حالی به کشور بازگشت که در یکی از سخت‌ترین ادوار مسابقات جهانی، با حضور بیش از ۱۴۰ کشور و رقابت میان ۹۸۶ تکواندوکار، توانست با کسب ۴ مدال طلا و ۳ مدال برنز، عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی جهان را از آن خود کند. در این میان، تیم ملی پسران ایران با نمایشی خیره‌کننده و کسب ۳ مدال طلا، مقتدرانه بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.

در مراسم استقبال، حسین نوایی، سرپرست فدراسیون تکواندو کشور، ضمن تبریک این موفقیت بزرگ، سطح کیفی مسابقات را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: نوجوانان ما ثابت کردند که آینده تکواندوی ایران تضمین شده است.

همچنین ذوالقدر، سرپرست تیم ملی، با اشاره به شرایط سخت میزبانی و فشار بالای مسابقات، از غیرت و ایستادگی ملی‌پوشان در برابر حریفان قدرتمند قدردانی کرد.

این مراسم که به میزبانی اسکندری، سرپرست هیئت تکواندو استان آذربایجان غربی و رستملو، مسئول امور شهرستان‌ها برگزار شد، با حضور پرشور ورزشکاران و خانواده‌ها همراه بود.

سه تن از مدال‌آوران این دوره از رقابت‌ها نیز ضمن ابراز خرسندی از اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، این پیروزی را به ملت شریف ایران تقدیم کردند.

تیم ملی نوجوانان ایران که با پشت سر گذاشتن اردوهای فشرده و عبور از سد رقبای جهانی، بار دیگر نام ایران را در تالار افتخارات تکواندو جهان طنین‌انداز کرد، پس از استراحت کوتاهی، خود را برای مراحل بعدی تمرینات و مسابقات آتی آماده خواهد کرد.