به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته هنر انقلاب، حوزه هنری قزوین در قالب برنامه «پرچمدار هنر» میزبان رونمایی از تازه‌ترین اثر حمیده سبحانی‌فرد با عنوان «ققنوس‌وار» بود.

این نقاشی که تصویری از رهبر انقلاب را به نمایش می‌گذارد، در فضایی الهام‌گرفته از نگارگری و مؤلفه‌های هویتی هنر ایرانی طراحی شده است.

حمیده سبحانی‌فرد، خالق اثر در رابطه با این اثر عنوان کرد: تلاش داشته از عناصر اصیل موجود در هنر و تاریخ ایران استفاده کند تا هویت ایرانی در ساختار بصری اثر برجسته‌تر شود.

وی تصریح کرد: بر اساس کلیدواژه‌های مرتبط با رهبر شهید انقلاب، عبارت «ایران بخوان» را نیز با ترکیب‌بندی حروف در پس‌زمینه اثر گنجانده است.

به گفته این هنرمند، تصویر انتخاب‌شده برای اجرای اثر، تصویری است که از نظر او حس قهرمانی داشته و می‌توانست شخصیت ایشان را در جایگاه یک چهره برجسته تاریخی در تمدن ایران نمایش دهد.

این رونمایی یکی از برنامه‌های حوزه هنری قزوین در هفته هنر انقلاب بود که با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان هنرهای تجسمی برگزار شد.