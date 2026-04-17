به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدعباس صالحی با اشاره به ظرفیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد برای جوانی جمعیت، اظهار کرد: کانونهای مساجد به دلیل ماهیت فرهنگی و هنری خود، از مهمترین بسترهای اجتماعی برای شکلگیری گفتوگو، همدلی و اقناع اجتماعی در موضوعات حساس و بنیادین همچون فرزندآوری به شمار میروند.
وی افزود: تجربه نشان داده است که سیاستهای اجتماعی زمانی به نتیجه میرسند که از مسیر ارتباط انسانی و گفتوگومحور عبور کنند، کانونهای فرهنگی هنری مساجد این امکان را دارند که یک رابطه بینابینی میان نهاد دین، خانواده و نسل جوان ایجاد کنند تا بسترهای طبیعی برای تصمیمگیری آگاهانه در موضوع فرزندآوری شکوفا شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مسجد در جامعه ایرانی یک نهاد صرفاً عبادی نیست، تصریح کرد: مسجد همواره نقش یک پایگاه اجتماعی مورد اعتماد را ایفا کرده و کانونهای فرهنگی هنری مساجد، بازوی فرهنگی این نهاد ریشهدار هستند که میتوانند مفاهیم اجتماعی را از طریق زبان فرهنگ و هنر منتقل کنند.
صالحی ادامه داد: فرزندآوری نیازمند اقناع فرهنگی است و این اقناع از مسیر گفتوگو، روایتسازی و شنیدن دغدغههای واقعی خانوادهها محقق میشود. کانونهای مساجد به دلیل ارتباط نزدیک با اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان، میتوانند فضای امنی برای طرح پرسشها، نگرانیها و تردیدها در این حوزه را فراهم کنند.
وی با اشاره به حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موضوع و خلاقان این عرصه ابراز کرد: لازم است در این زمینه ایده هایی خلق شوند و ما نیز در بحث بسترسازی و تسهیلگری می توانیم برای تحقق این مهم کمک نماییم.
وی افزود: آن چیزی که باید در این زمینه اتفاق بیافتد، این است که برای عناصر و جوانان خلاق در این حوزه بسترهایی فراهم شود که علاقهمندی خودشان را نشان دهند، یکی از مراکزی که در این زمینه می تواند به کمک ما بیایید مساجد هستند که خوشبختانه کانون های فرهنگی هنری مساجد از طریق دوره هایی همانند سفیران جوانی و برپایی کارگاهها و مشاوره های مختلف و نیز جشنواره منادیان امید و نیز راه اندازی کانون های تخصصی جمعیت در مساجد و گسترش آنها برای ترویج فرزندآوری گام های مهمی برداشته که باید استمرار بیشتری یابد.
