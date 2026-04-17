به گزارش خبرنگار مهر، علی گلشاهی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به روند داوری انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در استان اظهار کرد: آثار و فعالیت‌های هنرمندان در حوزه‌های مختلف از جمله هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری و مستندسازی، ادبیات و روایت با تمرکز بر شعر و داستان و همچنین هنرهای نمایشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد: در این دوره افرادی که با فعالیت‌های فرهنگی و ذائقه هنری خود در ترویج و گسترش هنر انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی داشته‌اند نیز در فرآیند داوری مورد توجه قرار گرفته‌اند.

گلشاهی افزود: در داوری امسال شاخص‌هایی مانند اثرگذاری اجتماعی، خلاقیت هنری، استمرار فعالیت و میزان نقش‌آفرینی هنرمندان در تبیین و گسترش گفتمان هنر انقلاب اسلامی ملاک ارزیابی هیئت داوران است.