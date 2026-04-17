۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

چهره سال هنر انقلاب اسلامی خوزستان دوشنبه معرفی می‌شود

اهواز - دبیر هفته هنر انقلاب اسلامی خوزستان گفت: مراسم پایانی هفته هنر انقلاب اسلامی با معرفی چهره برتر استان روز دوشنبه ۳۱ فروردین در سینما ساحل اهواز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی گلشاهی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به روند داوری انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی در استان اظهار کرد: آثار و فعالیت‌های هنرمندان در حوزه‌های مختلف از جمله هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری و مستندسازی، ادبیات و روایت با تمرکز بر شعر و داستان و همچنین هنرهای نمایشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد: در این دوره افرادی که با فعالیت‌های فرهنگی و ذائقه هنری خود در ترویج و گسترش هنر انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی داشته‌اند نیز در فرآیند داوری مورد توجه قرار گرفته‌اند.

گلشاهی افزود: در داوری امسال شاخص‌هایی مانند اثرگذاری اجتماعی، خلاقیت هنری، استمرار فعالیت و میزان نقش‌آفرینی هنرمندان در تبیین و گسترش گفتمان هنر انقلاب اسلامی ملاک ارزیابی هیئت داوران است.

