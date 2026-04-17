برپایی نمایشگاه «بمباران فرهنگ و تمدن ایران» در یونان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکاسی با موضوع «بمباران فرهنگ و تمدن» وقتی تخریب میراث انسانی هدف می شود، در گالری «Lofos Art Project» با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در یونان، نمایشگاه عکاسی با عنوان «بمباران فرهنگ و تمدن» را برگزار می‌کند.

این نمایشگاه مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به بناهای تاریخی را که در اثر حملات آمریکایی–اسرائیلی آسیب دیده‌اند، ارائه می‌دهد و تأثیرات درگیری‌های معاصر بر میراث فرهنگی را برجسته می‌سازد.

مدت زمان برگزاری نمایشگاه از سه‌شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ الی پنج‌شنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ از ساعت ۱۸ الی ۲۱ است.

در چارچوب این نمایشگاه، روز پنج‌شنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ ساعت ۱۹:۳۰، نشست تخصصی با موضوع «تحلیل حملات آمریکایی–اسرائیلی به بناهای تاریخی ایران» برگزار خواهد شد.

سخنرانان این نشست عبارت‌اند از

• الِنی ترووا، استادیار در دانشگاه بین‌المللی یونان، مدیر دوره کارشناسی ارشد حقوق و هنر و مدرس حوزه حفاظت از میراث فرهنگی

• فائِی تزانِتولاکو، دکترای تاریخ هنر از دانشگاه ارسطو تسالونیکی، پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه تسالونیکی، منتقد و کیوریتور (متصدی هنری)

• محمدرضا بهمنی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن