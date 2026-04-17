به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه جمعه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳۵ جاده خورموج به کنگان ، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات زرگری - شهرستان دشتی به محل حادثه‌ اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۲ جان‌باخته به همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در صحنه و عملیات رهاسازی توسط نجاتگران هلال احمر و آتش نشانی ، جان‌باختگان تحویل مراجع قضائی در صحنه شدند.