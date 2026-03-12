۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۱

تصادف زنجیره ای در جاده دیلم -بهبهان یک جان‌باخته و ۴ مصدوم داشت ‌

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از تصادف زنجیره ای تریلر، پژو و پراید در جاده دیلم به بهبهان با یک جان‌باخته و ۴ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر تصادف زنجیره ای سه دستگاه خودرو تریلر، پژو و پراید در کیلومتر ۲۴ جاده دیلم به بهبهان ، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات عامری - شهرستان دیلم به محل حادثه‌ اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه یک جان‌باخته و ۴ مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در صحنه و عملیات رهاسازی ، پیکر جان‌باخته تحویل عوامل انتظامی در محل شد و مصدومین حادثه توسط امدادگران هلال احمر و عوامل اورژانس به بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) منتقل شدند.

