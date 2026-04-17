دستگیری قاتل متواری در میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان‌شرقی روز جمعه اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل مردی جوان در میانه، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

این مرکز افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد، مقتول مرد جوانی است که در یکی از محلات میانه با ضربات سلاح سرد( چاقو) توسط قاتل مضروب و در دم فوت نموده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می گردد.

این مرکز تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و قاتل را دستگیر کردند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس در پایان خاطر نشان کرد: قاتل در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) معترف و انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتول که دوست وی بوده عنوان نمود که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.