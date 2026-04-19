  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

اختلاف لفظی میان دو دوست به حادثه مرگبار در شهر آچاچی میانه ختم شد

تبریز- مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از دستگیری قاتل متواری در کمتر از یک ساعت در شهر آچاچی میانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز یکشنبه اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی در شهر آچاچی میانه، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران پاسگاه آچاچی شهرستان قرار گرفت.

این مرکز افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد، قاتل و مقتول هر دو ۱۷ ساله و ساکن شهر آچاچی بوده که مقتول با ضربات سلاح سرد (چاقو) توسط قاتل مضروب و در دم فوت نموده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می گردد.

این مرکز تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و قاتل را دستگیر کردند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس در پایان خاطر نشان کرد: قاتل در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) معترف و انگیزه خود را مشاجره لفظی با مقتول که دوست وی بوده عنوان نمود که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6804949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها