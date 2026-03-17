یک محکوم به قصاص در شهرستان مرند به زندگی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تلاش‌های بی‌وقفه و مستمر مسئولان قضایی و شورای حل اختلاف شهرستان مرند مقارن با ماه مبارک رمضان، اولیای دم، از حق شرعی و قانونی خود قصاص نفس‌، گذشتند.

رئیس دادگستری شهرستان مرند در تشریح جزئیات موضوع گفت: یکی از روزهای سال ۱۳۹۹ بود که دو رفیق دیرین،در پی مشاجره‌ای بی اهمیت،حادثه تلخی را خلق و چندین خانواده را گرفتار کرد و در اثر آن یکی از آنها به قتل رسید.

احدی ادامه داد: پس از ورود دستگاه قضایی و طی مراحل قانونی، دادگاه کیفری یک استان،مجرم را به قصاص نفس محکوم نمود.حکم قصاص نفس پس از ابرام در دیوان عالی کشور، تایید شد.

وی اظهار داشت: پس از آن مجموعه مسئولین دادگستری رئیس، دادستان و شورای حل اختلاف و اعضای فعال انجمن حمایت از زندانیان، با برگزاری جلسات متعدد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی ماه ضیافت الهی که مصادف با شهادت قائد امت و انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی بود، کوشیدند تا دل‌ داغدار خانواده مقتول را به سمت گذشت و بخشش هدایت نمایند.

احدی خاطر نشان کرد: تا اینکه در روزهای پرفیص ماه مبارک رمضان و شب های قدر، خانواده مقتول در دادگستری مرند حاضر شده و رضایت خود را بر عفو و بخشش محکوم به قصاص اعلام کردند.

رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند، از این عمل ارزشمند و ماندگار اولیای دم قدردانی کردند.