رئیس دانشگاه آزاد به پویش «دانشگاه در کنار ایران» پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی گسترده، تاکنون ۳۲۰۰ عضو هیأت علمی که در طرح اساتید همیار فرهنگ نقش‌آفرینی می‌کنند، در پویش «دانشگاه در کنار ایران» مشارکت داشته و پیام‌های حمایت‌آمیز خود از ایران و محکومیت تجاوزات آمریکایی–صهیونیستی را با عموم مردم و دانشگاهیان به اشتراک گذاشتند.

دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نیز در حمایت از ایران و محکومیت جنایات آمریکایی صهیونی به این پویش پیوسته است.

یادداشت و متن پیام رئیس دانشگاه آزاد به شرح زیر است؛

این روزها نسبتی معنادار میان میدان و خیابان شکل گرفته است؛ میدانی که امنیت می آفریند و خیابانی که پشتوانه ای، اجتماعی عمیق و راهبردی خلق می کند. آنچه امروز در خیابانهای ایران جاری است صرفاً تجمع نیست؛ بلکه ظهور عظمت ملتی مبعوث شده است که در برابر تهاجم آمریکایی صهیونی منسجم تر از همیشه و محکم ایستاده است.

این جانب نیز توفیق داشتم در این ۴۷ روز قطره ای از آن دریای مواج باشم؛ اما در عین حال باور دارم که وظیفه، دانشگاه صرفاً حضور در خیابان یا پشتیبانی از میدان نیست. رسالت اصلی تبیین، عالمانه دقیق آرام و عقلانی این پدیده شگرف و استثنایی و کمک به شکل گیری فهمی ، عمیق به ویژه برای نسل جوان امروز و فرداست.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نهادی علمی اجتماعی و برآمده از انقلاب اسلامی در تجدید عهد با بنیانگذار کبیر و امام شهید و تمام شهدا و در بیعت با حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای و در استمرار این راه نورانی همه ظرفیتهای علمی و فرهنگی خود را به کار خواهد گرفت جهان در نقطه عطفی، تاریخی در حال شکل گیری نظمی جدید است و ایران اسلامی قطعاً از ارکان این نظم جدید و قدرت اول منطقه خواهد بود.

ما در نقطه درست تاریخ ایستاده ایم و ان شاء الله خواهیم ایستاد.