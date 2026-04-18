به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی‌نژاد به مناسبت فرارسیدن ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی این روز را یادآور مجاهدت‌ها و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مردان و زنانی دانست که با انضباط حرفه‌ای، روحیه ایثار و پایبندی به اصول اخلاقی، بخش مهمی از امنیت و آرامش پایدار کشور را تضمین کرده‌اند. وی این روز را فرصتی برای قدردانی از نقش‌آفرینی مؤثر ارتش در حفظ ثبات، صیانت از منافع ملی و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم دانست.

در این پیام آمده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش نظامی روز، تجربه‌های ارزشمند سال‌های خدمت و بهره‌گیری از نیروهای متخصص، توانسته در عرصه‌های مختلف کارنامه‌ای پرافتخار از خود بر جای بگذارد. حضور مسئولانه نیروهای ارتش در مأموریت‌های گوناگون، از امدادرسانی‌های انسان‌دوستانه تا پاسداری از مرزهای کشور، نشانه‌ای روشن از تعهد، انسجام و کارآمدی این مجموعه است.

استاندار اصفهان در ادامه، با اشاره به نقش یگان‌های ارتش مستقر در استان، افزود: استان اصفهان همواره به پشتوانه این یگان‌های توانمند، شاهد جلوه‌هایی ارزشمند از خدمت‌رسانی، هوشمندی عملیاتی و تلاش شبانه‌روزی نیروهایی بوده که امنیت را سرلوحه مأموریت خود قرار داده و در انجام وظایف سازمانی هیچ‌گاه از کوشش فروگذار نکرده‌اند.

وی همچنین واقعه «طبس۲» و شکست نیروهای متجاوز آمریکایی در جنوب اصفهان را نمونه‌ای برجسته از ایثار و رشادت نیروهای ارتش عنوان کرد که با جانفشانی دلاورمردان این نیرو رقم خورد. او یاد و خاطره شهیدان والامقام ارتش در این رویداد و تمامی شهدای این نهاد را گرامی داشت.

جمالی‌نژاد در پایان، فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران و سربازان شریف، به‌ویژه کارکنان فعال و مقتدر ارتش در استان اصفهان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در سایه الطاف الهی، مسیر افتخارآفرینی، سلامت و موفقیت روزافزون برای آنان هموار باشد و همچنان منشأ امنیت و آرامش برای ملت ایران باقی بمانند.