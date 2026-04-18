دستگیری سارقان معابر و محتویات خودرو توسط پلیس ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: با توجه به رخداد سرقت‌های متعدد محتویات خودرو در سطح شهر بلاخص در محدوده کلانتری ۱۳ به سرعت موضوع در دست پیگیری مامورین این کلانتری با ایجاد تیمی تخصصی در همین خصوص قرار گرفت.

وی افزود: پس از پیگیری سرنخ‌های متعدد در محل‌های سرقت و کنترل دوربین‌های سطح شهر هویت سارق شناسایی و برای دستگیری آن اقدامات لازم انجام شد.

فرمانده انتظامی ساری بیان داشت: ۴متهم پس از شناسایی به سرعت محل اختفای نامبردگان کشف و دستگیر گردیدند که پس از انتقال به کلانتری و انجام بازجویی‌های اولیه و ارائه مستندات به ۸ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ قیصری تصریح کرد: پس از دستگیری سارق و اعتراف به سرقت‌ها جهت تعیین تکلیف اموال مسروقه با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.