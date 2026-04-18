هشدار هواشناسی نسبت به تلاطم جوی در خراسان جنوبی؛ از یخبندان تا طوفان

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشههای پیشیابی و مدلهای همدیدی نشاندهنده تغییرات گسترده جوی در شرق کشور است. بر این اساس، آسمان خراسان جنوبی در روزهای پایانی فروردینماه ترکیبی از پدیدههای متضاد جوی، از یخبندان شبانه تا تندبادهای شدید و بارشهای رگباری را تجربه خواهد کرد.
تداوم سرمای شبانه و یخبندان در نقاط سردسیر
بر اساس دادههای هواشناسی، به دلیل استقرار سامانههای پرفشار در نیمه شمالی و شرقی کشور، روند کاهش دما کماکان تا صبح فردا ادامه دارد. این وضعیت در نقاط سردسیر استان از جمله شهرستان سربیشه، منجر به وقوع یخبندان یا دماهای نزدیک به صفر شده است. با این حال، از روز یکشنبه با تغییر سوی جریانات، روند افزایش دما در اکثر نقاط استان آغاز میشود که این افزایش در مناطق غربی همچون طبس بسیار محسوس بوده و دما به مرز ۳۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا
مطابق با این گزارش، از روز یکشنبه تا اواسط هفته جاری، افزایش گرادیان فشار در منطقه منجر به وزش تندبادهای لحظهای خواهد شد. این پدیده بهویژه در مناطق بادخیز و بیابانی استان همچون نهبندان، طبس و زیرکوه با خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا همراه است. اوج فعالیت این سامانه و وزش بادهای شدید برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه پیشبینی شده که نیازمند اتخاذ تمهیدات ایمنی در تردد جادهای و استحکام سازههای موقت است.
ورود سامانه بارشی و احتمال وقوع روانآب
بخش دیگری از گزارش هواشناسی به نفوذ سامانه بارشی از اواخر وقت روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه اختصاص دارد. با انتقال رطوبت به جو استان، ناپایداریها به شکل افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و در برخی نقاط مستعد به صورت بارش تگرگ نمود پیدا میکند. با توجه به ماهیت بارشهای بهاری، وقوع روانآب و احتمال آبگرفتگی معابر در نیمه شمالی و بخشهای غربی استان طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه دور از انتظار نیست.
اداره کل هواشناسی استان به کشاورزان، دامداران و عشایر توصیه کرده است با توجه به احتمال وزش تندباد و وقوع صاعقه، از صعود به ارتفاعات و استقرار در حاشیه رودخانههای فصلی پرهیز کرده و نسبت به محافظت از پوشش گلخانهها و محصولات کشاورزی اقدام کنند.
