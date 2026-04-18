۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

همدانی‌ها منتظر ورود سامانه بارشی باشند

همدانی‌ها منتظر ورود سامانه بارشی باشند

همدان-کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: براساس نقشه‌های پیش‌یابی، از اواخر وقت امروز شنبه تا عصر سه‌شنبه سامانه بارشی در استان فعال خواهد شد.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس نقشه‌های پیش‌یابی، از اواخر وقت امروز شنبه تا عصر سه‌شنبه سامانه بارشی در استان فعال خواهد شد، اظهار کرد: پیامد آن بارش باران، رگبار و رعد و برق، احتمال تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع مه در برخی مناطق خواهد بود.

وی مناطق تحت تاثیر این سامانه را شامل شهرستان‌های همدان، بهار، تویسرکان، درگزین, رزن، فامنین، قهاوند، کبودرآهنگ، ملایر و نهاوند اعلام کرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره مخاطرات این شرایط جوی افزود: احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کندی تردد به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و نیز خطر سقوط سنگ در محورهای کوهستانی وجود دارد.

وی به شهروندان توصیه کرد که از توقف و تردد در بستر رودخانه‌هاخودداری کنند و افزود: شهروندان در سفرهای برون‌شهری با احتیاط تردد و سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنند و نسبت به هشدارهای جوی هوشیار باشند.

زاهدی همچنین بر پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی در این بازه زمانی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرد.

کد مطلب 6803845

