روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس نقشه‌های پیش‌یابی، از اواخر وقت امروز شنبه تا عصر سه‌شنبه سامانه بارشی در استان فعال خواهد شد، اظهار کرد: پیامد آن بارش باران، رگبار و رعد و برق، احتمال تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع مه در برخی مناطق خواهد بود.

وی مناطق تحت تاثیر این سامانه را شامل شهرستان‌های همدان، بهار، تویسرکان، درگزین, رزن، فامنین، قهاوند، کبودرآهنگ، ملایر و نهاوند اعلام کرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره مخاطرات این شرایط جوی افزود: احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کندی تردد به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و نیز خطر سقوط سنگ در محورهای کوهستانی وجود دارد.

وی به شهروندان توصیه کرد که از توقف و تردد در بستر رودخانه‌هاخودداری کنند و افزود: شهروندان در سفرهای برون‌شهری با احتیاط تردد و سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنند و نسبت به هشدارهای جوی هوشیار باشند.

زاهدی همچنین بر پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی در این بازه زمانی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرد.