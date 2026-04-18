به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار سوخته رشت در گفتگو با رسانه ها با اشاره به ابعاد قابل توجه این حادثه اظهار کرد: متأسفانه در چند ماه گذشته این بازار دچار حریق شده و ابعاد آن از نظر ساخت‌وساز قابل توجه است؛ قرار است بیش از ۱۶ هزار مترمربع بنا احداث شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، دستگاه‌های فرهنگی و خدمات‌رسان افزود: این موضوع نیازمند پیگیری مستمر است. خوشبختانه با توجه به جلسه امروز، بخشی از مجوزها صادر شده و بخشی از گودبرداری‌ها توسط خود ذی‌نفعان انجام گرفته، اما همچنان هماهنگی با دستگاه‌های مختلف لازم است.

استاندار گیلان با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی برخی صاحبان غرفه‌ها و غرفه‌داران تصریح کرد: هنوز اختلافاتی بین مالکان و غرفه‌داران وجود دارد که ان‌شاءالله با هماهنگی دستگاه قضایی این مسائل حل خواهد شد.

حق‌شناس در ادامه به موضوع بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از عزیزان هم اموالشان سوخته و هم متأسفانه تاکنون بیمه‌ها نتوانسته‌اند پرداختی داشته باشند، به جز بیمه البرز که جای تشکر دارد. قرار شد در خصوص پرداخت تسهیلات، جریمه و خسارت‌هایی که بیمه‌ها باید پرداخت کنند، پیگیری‌های لازم انجام شود.