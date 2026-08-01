به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح شنبه در سیوهشتمین جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار تاریخی رشت با اشاره به ابعاد حادثه آتشسوزی، این رخداد را یکی از تلخترین اتفاقات سالهای اخیر گیلان توصیف کرد و گفت: این حادثه به بخشی از مهمترین مرکز تاریخی و اقتصادی استان آسیب وارد کرد.
وی تأکید کرد: بازار رشت تنها یک مرکز خرید نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، اقتصادی و خاطره جمعی مردم استان و یکی از جاذبههای مهم گردشگری گیلان به شمار میرود.
استاندار گیلان با قدردانی از همراهی کسبه و حضور دستگاههای اجرایی پس از وقوع حادثه افزود: از نخستین ساعات، مجموعه دستگاههای خدماترسان شامل شهرداری، شرکتهای آب، برق، گاز، مخابرات، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مسئول با بسیج امکانات در کنار کسبه حاضر شدند و اقدامات لازم برای رفع مشکلات و آغاز بازسازی را انجام دادند.
وی با اشاره به روند بازسازی واحدهای آسیبدیده تصریح کرد: مهمترین مطالبه کسبه، تعیین تکلیف خسارتهای بیمهای است؛ زیرا برخی بیمهنامهها پوشش خسارتهای ناشی از بلوا و آشوب را پیشبینی نکردهاند و همین موضوع باعث شده بخشی از بازاریان هزینههای بازسازی را از منابع شخصی تأمین کنند.
حقشناس ادامه داد: علاوه بر پیگیری موضوع بیمه، حمایتهایی از طریق مصوبات ستاد مدیریت بحران، همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و تعدادی از بانکهای استان برای پرداخت تسهیلات انجام شده است؛ اما با توجه به گستردگی خسارتها و ارزش تاریخی و اقتصادی بازار رشت، این حمایتها کافی نیست و باید تقویت شود.
وی با بیان اینکه استانداری موضوع پرداخت خسارت بیمهها و رفع موانع پیشروی بازسازی را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد، گفت: هدف اصلی این است که کسبه هرچه سریعتر به فعالیت عادی خود بازگردند.
استاندار گیلان با اشاره به پیشرفت عملیات بازسازی افزود: با اقدامات انجامشده، پیشبینی میشود طی یک تا دو ماه آینده بخشی از راستههای بازار فعالیت خود را از سر بگیرند و در صورت تداوم روند کنونی، بازسازی کامل مجموعه کمتر از یک سال به پایان برسد.
نظر شما