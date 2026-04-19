برقی که فقط مال ۴۵ درصد مردم بود!

یادداشت مهمان، علی‌علویان، نویسنده: پس از شکست نهضت مشروطه، رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۰۴ با شعار «ایران نوین» و با حمایت بی‌چون و چرای انگلیسی‌ها زمام قدرت را در کشور به دست گرفت، رضا شاه آمده بود تا به قول خودش ایران را در عصر مدرنیزاسیون به یکی از آبادترین کشورهای منطقه تبدیل کند. در آن روزگار روستای ما (باب تنگل قدمگاه در ۹ کیلومتری شهر زرند) نه برق داشت، نه آب لوله‌کشی، نه گاز، نه جاده، نه خانه بهداشت و نه تلفن، بله! همه این‌ها را نداشت!! و بزرگترین سرمایه مردم فقط خانه‌های خشت و گلی‌شان بود و بس.

رضا شاه پس از ۱۶ سال حکومت کردن سرنگون شد و تخت و تاج را در سال ۱۳۲۰ به پسرش محمد رضا شاه سپرد و پهلوی دوم هم با شعار «مدرن سازی اقتصاد» و با انبوهی از دلارهای نفتی، ۳۷ سال بر ما حکومت کرد تا اینکه او هم در سال ۱۳۵۷ بواسطه انقلاب مردم سرنگون شد و مثل پدرش از ایران فرار کرد و رفت اما در روز فرار او و پس از ۵۳ سال حکومت پهلوی پدر و پسر، باز هم روستای ما نه برق داشت، نه آب لوله‌کشی، نه گاز، نه تلفن، نه جاده و نه خانه بهداشت. بله! باز هم همه اینها را نداشت!! و البته تنها سرمایه و دارایی مردم روستای ما که همان خانه های خشت و گلی شان بود در زلزله سال ۱۳۵۶ زرند به تلی از خاک تبدیل شد و از بین رفت.

بی انصافی است اگر نگویم؛ که وقتی زلزله آمد، شاه هم برای سرکشی و بهتر بگویم تبلیغات حکومتی به زرند آمد از گیسک و باب تنگل دیدن کرد و از دیدن وضع رقت‌بار مردم دلش به رحم آمد و قاطعانه دستور داد ظرف ۴۸ ساعت برق این دو روستا وصل شود! آن هم مستقیم از نیروگاه برق زرند که در ۹ کیلومتری روستای ما بود و برق هم وصل شد به همین راحتی!! و ما نفهمیدیم چرا و به چه دلیل قبل از این به ما برق نمی‌دادند!؟

ما در آن زمان به اجبار آموخته بودیم که نباید پر توقع باشیم، برق فقط مال شهرهای بزرگ بود، در استان کرمان با یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت فقط ۷۰ تا ۱۰۰ مگاوات برق تولید می‌شد این مقدار هم سهم کرمان و سیرجان و رفسنجان و بم و شهر زرند بود، قریب ۵۵ درصد مردم که در روستاها زندگی می‌کردند همه از نعمت بی‌برقی؟ برخوردار بودند! شهرهای کوچک هر شب سه الی ۴ ساعت می توانستند برق داشته باشند و در کل ایران برق فقط مال ۴۵ درصد مردم بود و بس.

و حالا پس از ۴۷ سال از انقلابی که شعارش نه ایران نوین بود و نه مدرن‌سازی اقتصاد، و از قضا ۸ سال درگیر یک جنگ تحمیلی ظالمانه شد و سه دهه اسیر تحریم‌های ناعادلانه، تولید برق در کرمان خودمان از ۱۰۰ مگاوات به ۳۵۰۰ مگاوات رسیده است! وحالا دیگر ۱۰۰ درصد روستاها نه تنها برق دارند بلکه قریب به اتفاق آنها گاز و جاده آسفالته و آب لوله کشی و خانه بهداشت هم دارند دیگر کسی متقاضی تلفن ثابت نیست و البته روستای من هم حالا همه چیز دارد.

و البته دردمندانه باید بگویم که هیچ‌کس این همه داشته‌ها را تبلیغ نکرد و این همه نعمت و آبادانی را به رخ نکشید و مردم خصوصا نسل جوان زمانی حواسش بر این همه خدمت متمرکز شد که دشمن از همان آغازین روزهای جنگ اخیر اعلام کرد و ناخواسته تبلیغ کرد که زیر ساخت‌های برق و آب و گاز و راه آهن را خواهد زد و خیلی‌هامان تازه دریافتیم که صاحب چه سرمایه‌های بزرگی هستیم، دریافتیم که آمریکا به درخواست ربع پهلوی وطن فروش می‌خواهد نیروگاه‌هایی که تولید برقشان از ۷هزار مگاوات زمان پهلوی با همت مهندسان جوان و انقلابی به ۹۰ هزار مگاوات رسیده است را بمباران کند و با کمک بمب‌های آنها!! دوباره برگردیم به همان دوران بی‌برقی زمان پهلوی. بله در همین جنگ بود که دریافتیم دشمن می‌خواهد زیر ساخت گاز ما را هم بزند، زیر ساختی که در زمان پهلوی فقط سهم ۵ شهر بود و حالا به ۱۲۰۰ شهر رسیده و از صفر عدد روستای زمان پهلوی حالا به قریب ۴۰ هزار روستا رسیده است. و باز هم در همین روزها بود که دریافتیم آمریکا می‌خواهد سدهای آب را هم بزند، سدهایی که تعدادشان از ۱۹ عدد زمان پهلوی حالا به ۱۸۰ عدد رسیده است. و بر همین منوال بخوانید حال و روز جاده‌ها و پل‌ها و مخابرات و راه آهن و بیمارستان و دانشگاه و پزشکی هسته‌ای و درمان بیماران لاعلاج سرطانی را.

آری آنچه نوشتم قصه نبود، رنجی بود که در آن زمان بر ما گذشت اما با همت جوانان انقلابی تبدیل شد به افتخاری ماندگار و حالا دشمنی که نه چشم دیدن استقلال ما و نه پیشرفت‌های بی نظیر ما را دارد، غلط اضافه کرده و گفته می‌خواهد همه آنها را نابود کند!! و ما را به درخواست تفاله های پهلوی برگرداند به دوران ‌پر ازخفت پهلوی‌ها، همان زمانی که درهمه چیز وابسته محض آمریکایی‌ها بودیم حتی در عوض کردن لاستیک یک جنگنده!!

اما زهی خیال باطل که این مردم و ارتش جان فدای ۲۸ میلیونی (تا این تاریخ) ایران قهرمان با تمام وجود از استقلال و از سرمایه‌های خودش دفاع خواهد کرد.