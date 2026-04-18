مجدالدین معلمی، مدیر انتشارات امیرکبیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب در حوزه کتاب و فرهنگ مطالعه، از این فقدان به‌عنوان خسرانی مضاعف برای اهالی کتاب یاد کرد: من حس می‌کنم ما اهالی کتاب به‌صورت مضاعف یتیم شدیم. غیر از اینکه ولی و رهبرمان را از دست دادیم، پدر معنوی خودمان را در حوزه کتاب نیز از دست دادیم. فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران کتابخوان‌تر و مدافع‌تر از رهبر شهیدمان داشته باشیم. شخصیتی که حتی به گرد پای ایشان هم کسی از نظر اهتمام به کتاب نمی‌رسد.

وی افزود: هدایت، مدیریت، تأکید و سفارش‌هایی که ایشان در حوزه کتاب داشتند، برای ما موتور محرک و انگیزه‌بخش بود. بسیاری از ما کتابخوانی‌مان را مدیون ایشان هستیم. وقتی می‌دیدیم با آن حجم مسئولیت، این‌گونه دقیق کتاب می‌خوانند و از رمان و داستان تا شعر و کتاب‌های تخصصی و به‌ویژه آثار دفاع مقدس را دنبال و توصیه می‌کردند، واقعاً احساس شرمندگی می‌کردیم که چرا ما آن‌گونه که باید با کتاب مأنوس نیستیم. این برای ما خسران بزرگی است و باید تلاش کنیم این مسیر ادامه پیدا کند و فرهنگ کشور بدرخشد.

مردم به ما امید می‌دهند

مدیر انتشارات امیرکبیر در ادامه با اشاره به وضعیت اجتماعی جامعه در جنگ رمضان گفت: ما بیش از اینکه بخواهیم امید بدهیم، از مردم امید می‌گیریم. مردم به‌قدری جلوتر از بسیاری از اقشار و تخصص‌ها حرکت کرده‌اند که واقعاً انسان را شگفت‌زده می‌کنند. همه اندیشمندان را انگشت به دهان گذاشته‌اند که این چه جور مردمی است.

وی با اشاره به مشاهدات شخصی خود افزود: خودم ۱۳ فروردین برای خرید از خانه بیرون رفتم و از کنار یکی از بوستان‌ها عبور می‌کردم؛ جمعیت بسیار زیادی را دیدم که در حال زندگی و تفریح بودند و در فاصله‌ای نه‌چندان دور، اتفاقی در حال رخ دادن بود، اما مردم زندگی خودشان را می‌کردند. همین تصویر برای من تبدیل به یک نماد شد؛ اینکه جامعه با وجود همه فشارها، زندگی را ادامه می‌دهد.

معلمی ادامه داد: ما هرچه می‌گیریم از مردم می‌گیریم. شب‌ها وقتی از تجمعات برمی‌گردیم، واقعاً حس می‌کنیم در یک فضای زنده و امیدوارکننده هستیم؛ فضایی که مردم در آن یک روح تازه و نوعی بعثت اجتماعی به نقل از رهبر شهیدمان را تجربه می‌کنند. شاید تنها توصیه‌ای که می‌شود کرد این است که دیگران هم به این جریان زندگی و امید بپیوندند. زندگی معنوی که در ان زندگی در جریان است و به مقتدرانه و با شکوه جلو می‌رود.

آثاری برای شناخت بیشتر دشمن

مدیر انتشارات امیرکبیر سپس به معرفی برخی اثار اسرائیل و آمریکاشناسی از این نشر اشاره کرد و گفت: در انتشارات امیرکبیر کتاب‌های متعددی در حوزه‌های مختلف داریم؛ از جمله آثار حوزه آمریکاشناسی. ما چهار کتاب از پروفسور مولانا داریم مانند «آمریکاشناسی»، «افول آمریکا» و «آمریکا چگونه آمریکا شد» و «آینده آمریکا» که از آثار مرجع این حوزه محسوب می‌شوند و نویسنده آن سال‌ها در فضای دانشگاهی آمریکا حضور داشته است.

وی افزود: کتاب «بنیادهای قرن آمریکایی» نوشته ایندرجیت پارمار با ترجمه محمد معماریان نیز از آثار مهم ماست. همچنین کتاب «نیمه تاریک» نوشته جین مایر با ترجمه غفاری‌فرد از جمله آثار مرجع در حوزه شناخت ساختار قدرت در آمریکاست.

معلمی ادامه داد: در حوزه تاریخ و عملیات‌ها نیز کتاب «نیروهای دلتا» را داریم که روایت حمله به طبس را بر اساس منابع آمریکایی و از زبان فرمانده عملیات بیان می‌کند و منبعی دقیق برای فهم این رویداد برای مخاطبان است که این عملیات چگونه شکل گرفت و چگونه به شکست انجامید. همچنین کتاب«تاریخ اسلام در آمریکا» یکی دیگر از آثار نشر ما برای شناخت آمریکا است.

وی با اشاره به آثار در حوزه صهیونیسم افزود: در حوزه صهیونیسم و فلسطین نیز کتاب‌هایی مانند «برتری‌طلبی یهود» و همچنین «اطلس روابط رژیم صهیونیستی» به قلم محمدمهدی تجریشی منتشر شده که نگاه تحلیلی به روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه و جهان دارد.

مدیر انتشارات امیرکبیر با اشاره به حوزه رمان و ادبیات در شناخت دشمن‌شناسی گفت: در حوزه رمان و ادبیات داستانی نیز کتاب «پاپیروس‌های شمعون مصری» را داریم که روایت قوم بنی‌اسرائیل را دنبال می‌کند و به‌تازگی چاپ اول آن منتشر شده است. همچنین آثار نادر ابراهیمی مانند: «سرودخوان جنگ» و«انقلاب به ما چه داد؟» در این روزها بسیار قابل توصیه‌اند؛ از جمله «بر جاده‌های آبی سرخ» که روایت مقاومت ایرانیان در برابر حمله پرتغالی‌ها به خلیج فارس است و با قلمی بسیار تأثیرگذار نوشته شده است.

حمایت از اهالی نشر و فرهنگ

معلمی با اشاره به اقدامات حمایتی این انتشارات در جنگ رمضان اظهار داشت: در شرایط فعلی با مدیران نشر نشست گذاشتیم تا ببینیم وظیفه ما چیست. به این نتیجه رسیدیم که دو گروه بیشترین آسیب را دیده‌اند؛ کتابفروشان و برخی فعالان نشر. به همین دلیل اعلام کردیم هر کتابفروشی که در کشور در اثر حملات آسیب دیده باشد، آمادگی داریم تا هزار عنوان کتاب را به‌صورت امانی در اختیارش قرار دهیم و تسویه نیز سه ماه پس از فروش انجام شود.

وی در پایان تاکید کرد : همچنین اعلام کردیم ۵ درصد تخفیف اضافی در قراردادهای نشر اعمال شود و در دوره جنگ، قراردادهای ما با کتابفروشان و مولفان با شرایط حمایتی بیشتری بسته شود تا چرخه نشر آسیب نبیند. هدف ما این است که در این شرایط کنار اهالی نشر و کتابفروشان باشیم و کمک کنیم این جریان دوباره به چرخه فعالیت بازگردد.