  1. استانها
  2. همدان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

تبدیل مرکز جامع سرطان به بیمارستان تخصصی سرطان در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کارخانه‌ای ظهر چهارشنیه در جمع خبرنگاران از موافقت با ارتقای مرکز جامع سرطان این شهر به بیمارستان تخصصی سرطان و آنکولوژی با ظرفیت ۲۱۷ تخت خبر داد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های وزارت بهداشت، مرکز جامع سرطان همدان به بیمارستان تخصصی سرطان با ۲۱۷ تخت بستری تبدیل می‌شود که گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان و غرب کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: این بیمارستان با هدف ارتقای کیفیت خدمات به بیماران مبتلا به سرطان، کاهش نیاز به اعزام بیماران به سایر استان‌ها و افزایش دسترسی به خدمات فوق‌تخصصی سرطان راه‌اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش آموزشی و پژوهشی این مرکز تصریح کرد: بیمارستان تخصصی سرطان علاوه بر ارائه خدمات درمانی، بستر مناسبی برای توسعه آموزش و تحقیقات در حوزه سرطان در منطقه فراهم می‌کند.

کارخانه‌ای در پایان با قدردانی از همراهی وزارت بهداشت و خیرین سلامت، ابراز امیدواری کرد با تأمین به‌موقع منابع و تسریع در روند اجرا، این پروژه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6808365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها