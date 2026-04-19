یاد شهدای میناب در «روایت یک جنایت» زنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابچه ۳۶صفحه‌ای «روایت یک جنایت» با عنوان فرعی «جنگ علیه فرهنگ و انسانیت» با هدف ثبت مستند جنایت‌های فرهنگی و هنری روزهای جنگ رمضان منتشر شد. در این کتابچه تلاش شده است حملات پراکنده اما تکان‌دهنده‌ای که در میان انبوه اخبار جنگ ممکن است فراموش شود، در قالب یک روایت منسجم گردآوری شود.

این اثر سفر به نقاط مختلف ایران است که مورد هدف بمب و موشک قرار گرفته؛ خواننده این روایت، سفر خود را از نخستین ساعات حمله به تهران آغاز می‌کند و سپس به میناب و دبستان شجره طیبه می‌رسد؛ مدرسه‌ای که تنها سه ساعت پس از آغاز جنگ هدف حمله قرار گرفت و ۱۵۶ کودک دبستانی در آن به شهادت رسیدند. در ادامه روایت، مخاطب به بیمارستان گاندی، کتابفروشی‌ای در تبریز، چند چاپخانه در تهران، دفتر یک انتشارات در شهرری، خانه شهدای اهل قلم، چند کتابخانه در تهران و زنجان، یک آموزشگاه موسیقی، گالری، دفتر یک شبکه تلویزیونی، مسجد، کنیسه، سالن تئاتر و سینما سفر می‌کند؛ مکان‌هایی که هیچ‌یک در چارچوب تعریف‌شده اهداف نظامی جای نمی‌گرفتند؛ اما مورد هدف قرار گرفتند و تبدیل به تلی از آوار شدند.

روابط‌عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی تأکید کرده است که حجم گسترده اخبار در روزهای جنگ باعث می‌شود برخی گزارش‌های تکان‌دهنده فراموش شوند یا در میان خبرهای فوری گم شوند. هدف از گردآوری این کتابچه آن است که این وقایع در قالب یک روایت و به زبان فارسی و انگلیسی ثبت و مستند شود و در اختیار خبرنگاران داخلی، خارجی و اهل رسانه قرار بگیرد.

در پایان این روایت، نویسنده تنها به یک عدد اشاره می‌کند؛ عددی که به‌تنهایی برای سوگواری یک جهان کافی است: کشته‌شدن ۱۸ کودک زیر پنج سال در روزهای جنگ رمضان، کودکانی که میان آنها حتی چند نوزاد حضور داشتند. این واقعه، مستقل از ملیت، دین یا نژاد، باید وجدان هر انسان بیدار و آگاهی را به لرزه درآورد؛ زیرا بسیاری از این کودکان هنوز حتی نام خیابان و کوچه خود را نمی‌دانستند، معنای جنگ را درک نکرده و بعضی حتی به زبان هم نیامده بودند. در نهایت این روایت می‌خواهد بگوید که اگر کسی بتواند از کنار تمام فجایع روایت شده بگذرد، چشم بر مرگ این ۱۸ کودک بستن نه سکوت، که خیانت به انسانیت است.

برای دانلود نسخه پی‌دی‌اف این کتابچه می‌توانید از لینک استفاده کنید.