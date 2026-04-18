خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: لیگ برتر فوتسال مردان در حالی روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه به پایان می‌رسد که پیش از این آخرین هفته لیگ برتر به سبب جنگ با تعلیق روبرو شده بود.

حالا با اعلام سازمان لیگ ۷ دیدار در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتسال مردان از ساعت ۱۵ به‌ طور همزمان برگزار خواهد شد و در پایان این بازی‌ها تکلیف قهرمان لیگ مشخص می‌شود.

گهرزمین سیرجان و فولاد زرند ایرانیان ۲ نماینده استان کرمان در لیگ برتر فوتسال مردان هستند که گهرزمین در رده سوم و فولاد در رده پنجم لیگ برتر قرار دارد.

گهرزمین بدون سرمربی در هفته پایانی لیگ

تیم فوتسال گهرزمین سیرجان در حالی در رده سوم لیگ برتر فوتسال مردان ایران قرار دارد که خبرها حاکی از این است که کهکشانی‌ها در آخرین بازی لیگ محمد هاشم‌ زاده سرمربی خود را روی نیمکت نخواهد داشت.

طبق اطلاعات خبرنگار مهر دلیل این قطع همکاری مشکلات شخصی و عدم تمایل باشگاه گهرزمین به ادامه همکاری با هاشم‌زاده بوده است.

در آخرین دیدار گهر زمینی‌ها باید از تیم کاندید سقوط بهشتی‌ساز گرگان میزبانی کنند و اگرچه نتیجه این دیدار تاثیری در جایگاه گهرزمینی‌ها ندارد و آنها حتی در صورت پیروزی در این بازی و شکست سونگون برابر حریف در بازی همزمان نیز جایگاهشان تغییری نخواهد کرد، اما می تواند به پایان خوش تیم سیرجانی در لیگ منجر شود و در سوی مقابل حکم سقوط بهشتی‌ساز را داشته باشد.

تیم گهر زمین سیرجان با ۵۸ امتیاز درحالی در رده سوم قرار گرفته که با حضور بازیکنان مطرح زیاد یکی از شانس‌های قهرمانی بود و از این تیم به‌عنوان تیم کهکشانی لیگ یاد می‌شد، اما آقای گلی حسین طیبی، تنها دستاورد فصل این تیم بوده است و طیبی با زدن ۲۶ گل تا قبل از آخرین بازی لیگ در صدر گلزنان لیگ برتر فوتسال مردان قرار دارد.

فولاد زرند و تثبیت جایگاه پنجمی

فولاد زرند ایرانیان دیگر نماینده استان کرمان در لیگ برتر فوتسال مردان درحالی جایگاه پنجم خود را در جدول رده‌بندی لیگ تثیت کرده است که ابتدای فصل را پر قدرت شروع کرده بود.

این تیم درحالی از ۶ بازی نخست خود ۵ پیروزی و یک تساوی کسب کرده بود که اولین شکست خود را در بازی هفته هفتم برابر دیگر تیم هم استانی یعنی گهرزمین سیرجان تجربه کرده بود.

بعد از این شکست فولادی‌ها روی نوار تساوی افتادند و پس از ۵ هفته توانستند پیروزی دیگری کسب کنند، اما در هفته چهاردهم برابر گیتی پسند مدعی قهرمانی شکست سنگین ۴ بر یک را تجربه کردند.

اگر چه فولادی‌ها از هفته پانزدهم تا نوزدهم نتایج خوبی کسب کردند، اما باز هم در دربی کرمان برابر گهرزمین شکست خوردند تا شروع شکست‌های متوالی این تیم باشد.

فولادی‌ها ۴ هفته پشت هم باختند تا دیگر نشانی از تیم آماده ابتدای فصل نباشد.

شاگردان حمید بی‌غم تا قبل از هفته پایانی با ۱۱ پیروزی، ۷ تساوی و ۷ شکست با ۴۰ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارند و در صورت هر نتیجه‌ای در بازی پایانی برابر پالایش نفت اصفهان رتبه این تیم تغییری نخواهد کرد.

پرونده لیگ برتر فوتسال مردان روز یکشنبه بسته و تکلیف قهرمان این دوره از مسابقات مشخص می‌شود؛ لیگی که برای استان کرمان رتبه‌ای بهتر از سومی گهرزمین و پنجمی فولاد زرند نداشت.