۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

افشای رسوایی مالی و امنیتی جدید نتانیاهو

منابع عبری از جدیدترین رسوایی مالی و امنیتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، منابع عبری زبان گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با یک رسوایی مالی و امنیتی جدید رو به رو است به طوری که وی به صورت پنهانی دستور داده مبالغ زیادی از بودجه مربوط به اقدامات امنیتی در مناطق شمالی اراضی اشغالی قطع شود.

بر اساس این گزارش، قرار بود ۵ میلیارد شکل(واحد پول رژیم) به تجهیز پناهگاه ها و شهرک های مرزی اراضی اشغالی اختصاص پیدا کند اما گزارش های مالی افشا شده نشان می دهد این پول ها به صورت کامل به احزابی که در کابینه نتانیاهو حضور دارند اختصاص یافته است.

هدف از این اقدام، ممانعت از فروپاشی کابینه و تضمین تداوم حضور نتانیاهو در سمت نخست وزیری اعلام شده است.

