۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

بازگشت مردم لبنان به مناطق جنوبی؛ تداوم نقض آتش بس از سوی تل‌آویو

گزارش های رسانه ای حاکی از تداوم نقض اتش بس لبنان توسط رژیم صهیونیستی و بازگشت شهروندان این کشور به مناطق جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی حملات توپخانه ای را علیه منطقه کونین واقع در نزدیکی شهر بنت جبیل انجام داده است.

خبرنگار المیادین تاکید کرد، نظامیان صهیونیست اقدام به تیراندازی در اطراف بنت جبیل بعد از وقوع یک انفجار توسط آن ها در این شهر کرده اند.

وی اضافه کرد: با این وجود و شرایط سخت منطقه، شهروندان لبنانی در حال بازگشت به روستاهای بنت جبیل هستند.

لازم به ذکر است که از زمان اجرایی شدن آتش بس ۱۰ روزه در لبنان رژیم صهیونیستی چندین نوبت این آتش بس را نقض کرده است.

کد مطلب 6803820

